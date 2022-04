Pesce d’Aprile 2022, origini e storia/ Gli scherzi più divertenti: Whatsapp e app

PESCE D’APRILE 2022: COME È NATA LA RICORRENZA?

Come ogni anno, tradizione vuole che ad inaugurare il nuovo mese sia il pesce d’aprile, la tradizionale ricorrenza che si celebra proprio oggi, 1 aprile 2022, durante la quale ogni scherzo è consentito. In merito alle origini di questa festa, possiamo senza dubbio confermare che affondano le loro radici nel passato ma non è invece possibile stabilire con estrema certezza perché cade proprio il primo giorno del quarto mese dell’anno e perché si ricorre alla consueta espressione del “Pesce d’aprile!”. Due delle ipotesi più note rispetto alle origini della ricorrenza, fanno riferimento all’Antica Roma.

Secondo una prima ipotesi, il pesce d’aprile farebbe riferimento alla festività in onore alla dea Cibele che si teneva il 25 marzo nell’antica Roma. La ricorrenza prendeva il nome di Hilaria, dal latino hilaris, ovvero giocoso e così come accadeva per il carnevale, prevedeva travestimenti in maschere e scherzi. Se è vero che il periodo coincide a quello dell’odierna festa, non si trova spiegazione nella presenza del pesce. Animale che si riscontra invece in un aneddoto relativo alle schermaglie d’amore tra Cleopatra e Marco Antonio. Si narra di una gara di pesca tra i due amanti in cui per non rischiare di essere sconfitto l’uomo ordinò ad uno schiavo di attaccare all’amo delle prede senza farsi scoprire. Ma la furba Cleopatra, cogliendolo in flagrante, fece legare all’amo un finto pesce. Da qui il collegamento per l’animale e la burla al pesce d’aprile!

PESCE D’APRILE 2022: IDEE E SCHERZI PER AMICI E PARENTI

Origini a parte, il pesce d’aprile 2022 è caratterizzato come da tradizione dagli scherzi. Con la tecnologia che avanza, ormai ritrovarsi con il consueto foglietto a forma di pesce attaccato dietro le spalle è roba da veri “boomer”. Social e Whatsapp, infatti, potrebbero giocare un ruolo fondamentale nella scelta dello scherzo perfetto da fare ad amici e parenti nella giornata dedicata alle burle. Come sfruttare al meglio il cellulare, Whatsapp e varie app in modo da rendere indimenticabile il nostro pesce d’aprile? Intanto bisogna cercare attentamente la vittima migliore, che dovrà essere la più credulona tra i nostri amici. A quel punto, giocando sui suoi punti deboli potremmo far credere di aver ricevuto una telefonata o un messaggio social inaspettato da parte di qualcuno di davvero sorprendente, il tutto documentato da un (falso) screenshot precedentemente realizzato ed accompagnato dalla classica immagine del pesce d’aprile!

Per una perfetta riuscita degli scherzi, basterà recarsi nello store del proprio cellulare e scrivere nella barra di ricerca “scherzi telefonici”. Compariranno diverse app che vi permetteranno di usufruire di alcuni scherzi gratuiti da realizzare proprio oggi 1 aprile. Basterà scegliere il tipo fi scherzo, selezionare la voce, inserire il numero di telefono del malcapitato ed attendere la sua risposta! Una volta riagganciato potremo riascoltarla e condividerla con amici e parenti per un divertimento assicurato!











