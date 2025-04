Nella giornata di oggi – ovviamente martedì 1 aprile 2025 – in tutta Italia e in numerose altre parti del mondo si celebra quello spesso definito Pesce d’Aprile che è una piccola ‘ricorrenza’ nel corso della quale (anche se siamo certi che ne siate al corrente!) vengono organizzati degli scherzi innocui per trarre in inganno amici e parenti: una ricorrenza particolarmente sentita soprattutto dai più piccoli che proprio oggi si preparano ad attaccare decine e decine di piccoli pesciolini di carta sulla schiena degli amichetti; ma che nel tempo si è estesa anche agli adulti, al punto che alcuni scherzi organizzati per il Pesce d’Aprile sono diventati dei veri e propri casi mondiali.

Prima di ricordare i più iconici e famosi tra questi scherzi, è bene fare un piccolo viaggio nel passato per scoprire la storia del Pesce d’Aprile la cui origini ad oggi sembra essere un vero e proprio mistero: secondo alcuni la sua nascita è da riconoscere nel fatto che un tempo – prima del calendario gregoriano – si celebrava il Capodanno proprio a cavallo dell’attuale quarto mese dell’anno; mentre secondo altri l’origine potrebbe risalire addirittura ai tempi di Cleopatra che decise di organizzare uno scherzo di risposta al tentativo del suo amante Marco Antonio di ingannarla ad una gara di pesca attaccando il pesce prima di lanciare la lenza, con l’egiziana che se ne fece attaccare uno ancora più grosso e ricoperto di pelle di coccodrillo.

Pesce d’Aprile: gli scherzi più famosi organizzati negli anni dall’invasione aliena all’albero degli spaghetti

Insomma, l’origine del Pesce d’Aprile non è affatto certa ma al contempo lo è il fatto che sia diventata una ricorrenza molto sentita al punto che oggi sono tantissime le aziende famose che organizzano scherzi per i loro acquirenti: un esempio semplice è Google che negli anni ha annunciato il finto lancio di alcuni prodotti rivoluzionari (tra cui un’app per trasmettere gli odori, un dispositivo per tradurre la voce degli animali e una nuova rete internet gratuita basata sulla rete fognaria), ma anche la chiusura di alcuni amatissimi servizi come YouTube; senza dimenticare quella volta in cui il primo aprile gli utenti trovarono la homepage del sito dedicato ai video completamente capovolta.

Al di là delle burle digitali, tra gli scherzi per il Pesce d’Aprile non si può non citare la volta in cui il regista Orson Welles fece credere alla popolazione americana che era in corso un’invasione da parte degli alieni che era programmato per il primo d’aprile ma fu rimandato al 30 ottobre per problemi tecnici; mentre nel mondo dell’informazione sono state decine le burle dai pinguini volanti della BBC, fino all’albero degli spaghetti, passando per il lanciatore di football che aveva raggiunto i 270 km/h con una palla lanciata a mano e per la tv a colori svedese ottenibile usando una calza di nylon davanti allo schermo.