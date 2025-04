Nella dieta dei più giovani sta quasi scomparendo il pesce. E’ questo l’allarme lanciato dal pediatra Italo Farnetani, analizzando le abitudini alimentari dei più piccoli. In generale i nostri giovani, quelli sotto i 18 anni, consumano sempre meno pesce, con una media che è di due porzioni in meno a settimana rispetto a quelle consigliate, per un totale quindi di 160mila tonnellate di pesce non consumato. Un fabbisogno di pesce che non viene quindi rispettato, nonostante la raccomandazione sia quello di 3 pasti a settimana, così come da parere di medici esperti, nutrizionisti e dietologi.

I dati segnalati dall’esperto all’Adnkronos, derivano da una ricerca che è stata effettuata sulla popolazione italiana, e da cui evince che si consuma solo una porzione di pesce ogni sette giorni, troppo poco. Per il professor Farnetani si tratta di un problema tutt’altro che da sottovalutare, anzi, è una delle grandi piaghe alimentari moderne, tenendo conto di quanto sia benefico il pesce per la nostra salute, a cominciare in particolare da quello azzurro, che storicamente è ricco di Omega 3.

PESCE SPARITO DALLA DIETA DEI BAMBINI: L’IMPORTANZA DEGLI OMEGA 3

Questi ultimi sono considerati basilari più i giovani, per una crescita sana e soprattutto per prevenire le malattie. Si tratta quindi di un danno economico per tutto il settore, già in crisi per via del cambiamento ambientale, ma anche e soprattutto un danno salutare. Di fatto perdendo i benefici del pesce sui più giovani questi rischiano di dover essere presi in cura più spesso dal sistema sanitario nazionale, con tutto ciò che ne consegue in termini di costi, liste di attesa e via discorrendo.

Per il professor Italo Farnetani non si tratta però di un problema legato ai costi, visto che le alici, che sono fra i pesci più indicati per i bambini, costano meno di due euro a porzione, di conseguenza parliamo di potenzialmente sei euro a settimana, circa 25-30 euro al mese, una cifra tutto sommato abbordabile a tutti.

PESCE SPARITO DALLA DIETA DEI BAMBINI: “LE ALICI SONO PERFETTE..,”

Di fatto anche nei periodi di crisi economica si può acquistare pesce, ma è probabile che le famiglie, quando vanno a comprare questo alimento nei supermercati o nelle pescherie, puntino su prodotti più “nobili”, come ad esempio il salmone, ma anche il branzino e il merluzzo, che hanno dei costi che per molti risultano essere invece proibitivi, per una media di almeno 15/20 euro per una famiglia di 3 o 4 persone, a pranzo.

Ecco perchè il pediatra Farnetani consiglia di puntare sulle alici, che non hanno le lische (cosa di cui giustamente i bambini hanno paura), e che possono essere consumate anche come crocchette, ma anche polpette o hamburger, formati che sono molto “baby friendly”. Infine è consigliato anche cucinarle fritte, basta che sia usato un olio di oliva di qualità. Ma da che età i bimbi possono mangiarle? Se lessate fin da quando hanno otto mesi, mentre in altri formati dall’anno di età in su.

PESCE SPARITO DALLA DIETA DEI BAMBINI: QUALE E’ CONSIGLIABILE

Ma qual ‘è il pesce maggiormente consigliato oltre alle suddette alici? Generalmente i pediatra e i nutrizionisti consigliano pesce che sia magro e con poche lische, a cominciare ad esempio dal merluzzo, passando poi dal nasello, quindi la sogliola, ma anche la platessa. Si tratta in generale di prodotti che contengono pochi grassi nocivi, e che solitamente si cucinano in maniera molto semplice, un filo d’olio in padella, quindi una volta cotto si aggiunge un pizzico di sale e ancora olio, magari con dei pomodorini di contorno cucinati nella stessa padella.

Volendo si possono fare anche bolliti, risultando ancora più leggeri, o addirittura a vapore. Il pesce resta un alimento molto importante per la dieta dei nostri bambini, da introdurre con gradualità e alla giusta età, ma ricco di proprietà che fanno bene al corpo e anche alla mente, a cominciare dal rafforzare e migliorare le abilità cognitive e di apprendimento.