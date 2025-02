In queste ore è divenuto virale un pesce remo. Si tratta di un animale marino che è stato avvistato in Messico, sulla spiaggia di Baja California, scatenando il panico fra i locali: questo pesce è infatti associato a sventura, sfortuna e soprattutto all’arrivo dell’apocalisse, la fine del mondo. Per chi non avesse mai visto il pesce remo, si tratta del pesce osseo più lungo sulla terra, e il suo avvistamento è molto raro visto che solitamente vive negli abissi degli oceani, ecco perchè questo pesce fa notizia e molti hanno iniziato a preoccuparsi.

Come ricorda Fanpage, il pesce remo è ribattezzato anche “pesce del giorno del giudizio” e nel video divenuto virale, proveniente da Playa El Quernado, si vede un uomo, tale Robert Hayes, che dopo averlo visto cerca di indicargli la via, di ritornare l’acqua, ma lo stesso invece si dirige verso la spiaggia, evidentemente disorientato. “L’ho dovuto filmare perchè era strano”, ha raccontato l’uomo parlando con il Washington Post.

PESCE REMO, PUO’ ARRIVARE FINO A 8 METRI

Il pesce remo ha un colore argento con una pinna rossa, e spesso e volentieri viene scambiato per un serpente di mare visto che ha una forma appunto stretta ed allungata. Fra i suoi soprannomi vi è anche quello di “re di aringhe”, ma non è senza dubbio fra i più conosciuti del mondo marino, visto che è decisamente raro avvistarlo, come detto sopra.

Si sa che può raggiungere dimensioni enormi, fino a 8 metri di lunghezza per quasi tre quintali, di conseguenza parliamo di un pesce decisamente spaventoso: a chi piacerebbe trovarsi di fronte una cosa del genere? Quello individuato in Messico era comunque una versione minon, ed ha attirato molta attenzione soprattutto da parte degli addetti ai lavori, visto che si conosce ben poco del suo comportamento e di come vive.

PESCE REMO, IL CASO DEL 2011 IN GIAPPONE

Ma a cosa si deve la questione dell’apocalisse? Come molte altre cose rare e che si conoscono poco, anche il povero pesce remo è finito nelle credenze popolari circa il fatto che avvistarlo significa presagio di qualcosa di molto negativo, e ad esempio si associa la sua emersione dagli abissi più profondi in occasione dei terremoto disastrosi.

C’è poi l’associazione con una divinità egizia dal nome impronunciabile e di cui si conosce davvero poco, essendo stata raffigurata solo una decina di volte, e descritta proprio come un dio serpente con una testa di cavallo che ha il compito ingrato di andare a trovare bare e sarcofagi. Un episodio su tutte ha suggellato il fatto che il pesce remo sia portatore di messaggi negativi: nel 2011 ne venne infatti avvistato un esemplare a riva poco dopo il devastante terremoto di magnitudo 9.1 avvenuto in Giappone, il quarto più potente di tutta la storia. Nel 2022 fu realizzato anche un film d’animazione con tema proprio il pesce remo.