Pesce Rosso e Memo Remigi, duetto “Le mille bolle blu”, il Cantante Mascherato/ La passione per Mina e…

PESCE ROSSO, DUETTO “LE MILLE BOLLE BLU”: MEMO REMIGI A IL CANTANTE MASCHERATO

Pesce Rosso e Memo Remigi cantano il brano Le Mille Bolle Blu di Mina nella prima puntata del Cantante Mascherato. Il personaggio misterioso si avvale di una spalla di tutto rispetto per il duetto, reduce dalla bella esperienza a Ballando con le Stelle dove ha portato grande entusiasmo e freschezza. Il paroliere Memo Remigi e Pesce Rosso, come dicevamo, canteranno Le Mille Bolle Blu di Mina. Parliamo di un pezzo uscito nel 1961, che era considerato come assoluto favorito al Festival di Sanremo di quell’anno.

Alla fine, tuttavia, a gran sorpresa, il brano ottenne un piazzamento deludente rispetto alle attese, con la decisione irrevocabile di Mina di non mettere più piede al teatro Ariston. Vedremo se a Pesce Rosso e Memo Remigi andrà meglio questa sera, di certo dal brano scelto per il duetto si intuisce una grande passione per Mina da parte dei protagonisti.

MEMO REMIGI A IL CANTANTE MASCHERATO 2022 CON PESCE ROSSO

Dopo il grande successo ottenuto a Ballando con le Stelle, Memo Remigi torna da Milly Carlucci per la serata duetti del Cantante Mascherato. Per chi non lo conoscesse, ricordiamo che Memo Remigi, pseudonimo di Emidio Remigi, è un famoso cantante, paroliere, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano. Autore di brani rilevanti nel panorama musicale italiano, come il dolcissimo pezzo Innamorati a Milano, dedicato alla moglie Luca Russo.

Recentemente è diventato sempre più presente in tv. Nel 2017 è stato ospite fisso di Propaganda Live, programma condotto da Diego Bianchi su LA7. Nel 2021 è invece entrato a far parte del parterre di ospiti di Oggi è un altro giorno, mentre alla fine dello scorso anno è stato tra i concorrenti in gara della sedicesima edizione di Ballando con le stelle. Ora una nuova avventura su Raiuno a Il Cantante Mascherato, al fianco di Pesce Rosso.

