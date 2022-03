PESCE ROSSO, IL CANTANTE MASCHERATO 2022, CHI È?/ Indizi: cresce Vladimir Luxuria

Pesce rosso, chi è? Gli indizi del Cantante Mascherato 2022

Pesce rosso ha mantenuto segreta la sua identità nelle prime due puntate de Il Cantante Mascherato, mandando un po’ in crisi gli investigatori del programma, tra false tracce e indizi davvero interessanti. Inevitabilmente, anche questa sera, venerdì 24 febbraio, il suo sarà uno dei personaggi protagonisti in gara. Scopriremo quindi quale vip si nasconde sotto la sua maschera? O alla fine saremo alle prese ancora con dubbi e misteri da risolvere? In ogni caso dopo la messa in onda della seconda puntata, l’idea generale va sempre più in un’unica direzione.

Parliamo dell’ipotesi Vladimir Luxuria, caldeggiata anche e soprattutto da Iva Zanicchi, che venerdì scorso ha preso momentaneamente il posto di Francesco Facchinetti. “La pesciolina deve essere un po’ vanitosa, non quel vanto che ti fa sentire superiore agli altri, ma quello che ti fa sentire sicura di te stessa”, aveva detto Pesce Rosso nella clip di presentazione, fornendo ulteriori spunti ai giurati.

Pesce rosso: sotto la maschera c’è Vladimir Luxuria?

Dunque chi si nasconde davvero dentro il costume di Pesce Rosso? Le ipotesi si susseguono e questa sera ci avvicineremo ulteriormente alla reale identità di questa maschera intrigante, con nuovi importanti indizi da cogliere. Secondo gli investigatori del Cantante Mascherato all’interno del costume misterioso dovrebbe esserci proprio Vladimir Luxuria.

Scartati altri nomi, non resta che capire se la terza puntata offrirà conferme o clamorose sorprese. "Questa sera per me è l'occasione per regalarvi un altro pezzettino del mio cuore", aveva detto il concorrente sette giorni fa, prima di cantare "Rumore" di Raffaella Carrà e dare ai giudici conferme a supporto delle loro ipotesi.

