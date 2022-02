Pesce Rosso, il Cantante Mascherato: chi è? gli indizi/ Milly: “Ha ricevuto tante calunnie, ma in realtà…”

Chi è Pesce Rosso de Il Cantante Mascherato?

A grande richiesta questa sera, venerdì 11 febbraio, torna Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, con nuovi personaggi e concorrenti pronti ad animare il fine settimana firmato Raiuno. Il talent game show condotto dalla presentatrice storica di Ballando con le Stelle, si preannuncia ancora più ricco della scorsa stagione, con un numero più ampio di maschere e nuovi misteri che attendono di essere svelati.

Partendo dall’identità ignota di Pesce Rosso, una delle maschere più sottovalutate secondo la mitica Milly Carlucci. Il motivo è così spiegato dalla conduttrice, nel filmato che introduce il personaggio: “Dicono tante calunnie contro i pesci rossi ma invece adesso una ricerca sostiene che questi pesci sono molto intelligenti. Gli scienziati lo hanno capito. Informatevi!“, le parole della mitica Milly nella clip di presentazione.

Pesce Rosso, chi si nasconde sotto la maschera? Spunta il nome di Luciana Littizzetto

“Questo è personaggio sexy e vaporoso, ma anche spumeggiante perché è un pesce rosso, anzi in realtà è una pesciolina. E spumeggiante come le onde del mare”, precisa ancora la conduttrice del Cantante Mascherato. Indizi che possono voler dire tutto e niente. Infatti sul web c’è ancora tanta confusione su questa maschera e su chi possa essere questo personaggio. Sbirciando sotto il post pubblicato sui canali ufficiali del programma, quello dedicato a Pesce Rosso, i nomi suggeriti dagli internauti vanno in direzione tv e spettacolo.

Le ipotesi, tuttavia, appaiono al momento abbastanza improbabili o comunque casuali. Spunta il nome di Lucia Littizzetto, ma anche dell’esuberante Ornella Vanoni e della cantante Noemi, pista forse praticabile essendo reduce da un’esperienza impegnativa come il Festival di Sanremo. Chi ci sarà sotto il costume di Pesce Rosso? Non è dato saperlo, ancora. Magari lo scopriremo questa sera, dalle ore 21.25 su Rai1.



