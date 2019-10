Pesche, Ferrazzano e Bagnoli del Trigno/ Borgo dei Borghi, il Molise

Pesche, Ferrazzano e Bagnoli del Trigno: sono questi i tre comuni in lizza per rappresentare il Molise nella finale de “Il Borgo dei Borghi” su Rai Tre. Partiamo dal primo, Pesche, borgo situato in provincia di Isernia e letteralmente diviso in due parti dall’edificio comunale. Se da una parte si sviluppa la parte più moderna del paese, dall’altra il borgo medievale segue le pendici della montagna e sembra aver mantenuto intatto il suo antico fascino. Conosciuta anche come Paese presepe, la cittadina molisana è ricca di angoli suggestivi ed interessanti. L’origine del suo nome pare derivi dal termine pesco o pescone, inteso come grande pietra. Questo descrive perfettamente il panorama che il piccolo borgo offre al suo interno, con le abitazioni che appaiono letteralmente attaccate al pendio roccioso di Monte San Marco. Ci sono poi i ruderi del Castello Medievale e la Chiesa del Santissimo Rosario con le sue Croci Stazionarie, tutte situate nel punto più alto del paese, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato.

IL BORGO DEI BORGHI, FERRAZZANO

Piccolo borgo situato in provincia di Campobasso, Ferrazzano è situato su un colle roccioso. Dal suo splendido belvedere è possibile lasciarsi incantare da un panorama veramente unico e suggestivo. La città di Campobasso, che dista solo 4 km, il Castello Monforte, che al calar della sera si accende di luci per offrire uno spettacolo suggestivo, sono piccoli squarci di panorama che chi visita Ferrazzano non può certo lasciarsi sfuggire. Entrando poi all’interno del piccolo borgo è possibile perdersi tra le antiche stradine del borgo, dove ancora oggi si può respirare un’atmosfera ricca di tradizioni, come quella che ha interessato ed interessa ancora la lavorazione della pietra, che a Ferrazzano ha trovato il suo luogo ideale per una continuazione ed uno studio di tecniche approfondito che ha permesso a questa antica pratica di giungere fino ai nostri giorni.

IL BORGO DEI BORGHI, BAGNOLI DEL TRIGNO

Situato a ridosso di un massiccio roccioso che si estende tra il torrente Vella ed il fiume Trigno, Bagnoli del Trigno è un borgo medievale che offre un panorama talmente unico e suggestivo da essersi meritato nel tempo l’appellativo di Perla del Molise. Le origini del paese non sono certe. Alcuni ipotizzano che il nome del piccolo paese in provincia di Isernia in corsa per la finale de “Il Borgo dei Borghi” sia da far risalire ad una leggenda secondo la quale la sua fondazione sia avvenuta grazie ad un Duca che era solito abbeverarsi nelle acque del Trigno, mentre secondo altri i primi agglomerati urbani sorsero intorno ad una antica fonte termale, conosciuta come Balneoli. L’unica cosa certa è che oggi il borgo, all’interno di quella parte più antica conosciuta anche come Terra di Basso, offre alcuni tra i più importanti monumenti storici civili e religiosi della regione. La Chiesa di San Silvestro, incastonata tra due speroni di roccia, insieme al suo campanile con la copertura a cipolla in maiolica colorata, è uno di quei monumenti che indubbiamente tolgono il fiato.



