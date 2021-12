Pesci, oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Amore, lavoro e salute: che anno sarà?

Oroscopo Paolo Fox 2022: che anno sarà per i Pesci secondo le previsioni?

L‘oroscopo Paolo Fox 2022 parla ovviamente anche dei Pesci, come riportato sulle righe del noto settimanale DiPiù Tv dove ogni anno l’astrologo fa le previsioni per quello che sta arrivando. Alcune questioni irrisolte verranno recuperate grazie all’arrivo di una grande forza ma anche con la necessità di un impegno importante. Non c’è paura di ripartire da zero, la voglia di ricominciare permette di fare cose straordinarie. Il 2022 offrirà al segno la possibilità di valutare delle possibilità di cambiamento. Si dovranno riorganizzare le proprie priorità e cercare di risolvere i contenzioni che il momento ha creato. Grande motivazioni derivano dalla fede in qualcosa che si deve ritrovare e che un po’ troppo spesso si è lasciati alle spalle. Questo travolgente viaggio permetterà di ricostruire un equilibrio personale. Tra i vip che appartengono a questo segno troviamo Caterina Balivo, Giovanni Ciacci e Massimo Gilletti.

Anche il lavoro è un campo che stimola i Pesci come vediamo nell’oroscopo Paolo Fox 2022. Questo perché non piace una vita ordinaria e senza stimoli. Si cerca di strafare di raggiungere obiettivi per altri impossibili e alle volte si raggiungono anche. Le scelte migliori sono quelle che permettono di far risaltare il talento di un segno che se si applica sa fare grandi cose, ma se finisce al centro di questioni che non gli competono perde la voglia di fare. Il segno ama la stabilità ma vive una contraddizione cioè quella di adorare anche il cambiamento e non voler rimanere sempre nello stesso posto. Questo vale in campo professionale dove se non si riescono a differenziare i compiti si opta per cambiare radicalmente le proprie scelte. L’Acquario vive molto spesso di motivazioni e proprio per questo deve cercare sempre di fare qualcosa che gli piace. Quando si finisce nell’automatismo si inizia a sbagliare, a commettere degli errori.

Amore, le previsioni dell’oroscopo 2022 Paolo Fox: anno di grandi soddisfazioni per i Pesci

Leggiamo quanto dice nell’oroscopo Paolo Fox a proposito del campo dell’amore per il segno dei Pesci. Si è inguaribili romantici anche quando ci sarebbe magari da bisticciare, questo però non deve portare a perdere la spontaneità che dal punto di vista dell’amore è decisamente importante. Tra le esigenze più radicate nell’anima di questo segno c’è sicuramente l’amore puro quello disinteressato. Soddisfa a pieno l’animo e regala delle soddisfazioni che non tutti sono in grado di capire subito e che alcuni comprendono solo quando hanno perso tutto. Un amore che nasce a gennaio un po’ per scherzo può in breve tempo diventare forte ad aprile quando Venere nel segno darà una grande mano. Non si devono dunque sottovalutare gli incontri che anche se semplici possono portare all’amore. Il 10 maggio uscirà dal segno Giove, ma comunque il fattore incontri rimarrà positivo. Ricordiamo che in questo senso si parla di fortuna negli incontri non di come vi approcciate quando conoscete le persone. Servirà dunque anche del vostro per trovare l’amore.

Salute, oroscopo Paolo Fox 2022: un netto recupero in programma

La salute ci porta a chiudere il punto sull’oroscopo Paolo Fox 2022 in merito al segno dei Pesci. Alcuni si troveranno ad accusare un problema che dà delle noie, sarà importante cercare di incontrare un esperto per provare a risolvere tutto entro la metà di questo nuovo anno. Si dovrà dedicare maggior tempo al sonno e al relax per presentarsi maggiormente carichi agli appuntamenti che contano. Chi riposa poco rischia di trovarsi di fronte a un sovraccarico che fa male al nostro corpo. Alcuni accusano mal di testa molto spesso anche per l’ansia e la preoccupazione che li attanaglia, vivere più sereni aiuta a stare anche meglio. La prima parte di giugno sarà la migliore per quanto riguarda la forza fisica. In questo periodo si potrà trovare anche un medico in grado di risolvere alcune situazioni non di facilissima lettura. Il punto debole? Le caviglie e i piedi che meritano di prendersi un po’ di pausa, magari con una cura attenta degli stessi magari anche giornalmente. Da evitare assolutamente le cattive posture che possono portare a dei dolori anche in grado di complicare le giornate.



