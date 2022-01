Pesci, Oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Da Massimo Giletti a Caterina Balivo, previsioni nuovo anno

Oroscopo Paolo Fox 2022: che anno sarà per i Pesci in amore, salute e lavoro?

L’oroscopo Paolo Fox 2022 si occupa del segno dei Pesci nelle previsioni per il nuovo anno. Il quesito che intriga i nati sotto questo segno è il seguente: che anno sarà, secondo le stelle, per l’amore, la salute e il lavoro dei Pesci? Analizziamo subito l’amore: l’oroscopo Paolo Fox 2022 introduce il nuovo anno con tante emozioni da sfruttare. Quali? Alla porta bussano incontri molto stimolanti e il mese di gennaio può rivelarsi decisamente intrigante da questo punto di vista. Il consiglio è di non ricorrere gli amori impossibili, ma di vivere le attrazioni indimenticabili che possono esplodere all’improvviso. Le stelle sono molto promettenti e le occasioni non mancheranno. Per le coppie il periodo di legalizzare una unione o comunque di prendere decisioni importanti è vicino. Il consiglio è di abbandonare lo scetticismo e di pensare al futuro, più che al passato.

Capitolo lavoro: l’oroscopo Paolo Fox 2022 ci sorride perché nel 2022 non mancano le opportunità di fare passi in avanti in carriera. Nuove strade si presentano ai nati sotto questo segno, che possono ottenere una promozione o mettere finalmente spalle al muro chi non ha mantenuto la parola data. Il suggerimento generale è di non cadere nella pigrizia. Per quanto riguarda la salute, il focus è sul sonno e sulla cura del proprio benessere. Le articolazioni sono deboli, ma anche piccoli disturbi possono intralciare l’umore. A cavallo tra la primavera e l’estate sarà importante riportare la giusta carica di energia nella propria vita. Nei periodi più intensi dell’anno è il caso di trovare il giusto medico. Evitare le posture sbagliate.

Pesci, lo scorso anno l’oroscopo Paolo Fox ha azzeccato le previsioni?

Diamo ora uno sguardo ad alcuni vip nati sotto questo segno, per capire come hanno trascorso il loro ultimo anno e se è stato in linea con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Tra i personaggi popolari nati sotto questo segno c’è sicuramente il conduttore televisivo Massimo Giletti, che ha chiuso l’anno con un incidente giocando a calcio. Il conduttore, lo scorso autunno, si è fratturato il naso ma questo non gli ha comunque impedito di portare avanti i suoi impegni. Una brutta gatta da pelare, anche se fortunatamente non è stato nulla di grave per il presentatore. Nelle previsioni alla fine dello scorso anno, Paolo Fox parlava di “risorse in più da sfruttare” per i nati sotto questo segno. Si riferiva forse alla pazienza?

Tra gli altri vip sotto il segno dei Pesci, c’è l’esuberante Caterina Balivo. Il suo è stato un anno tra alti e bassi, di sicuro molto impegnativo. Lei ha sempre affrontato tutto con grande energia, un’energia che nel 2022 vuole riversare su un nuovo progetto lavorativo. Anche se a proposito di lavoro, secondo le previsioni di Paolo Fox doveva già essere il 2021 l’anno in cui a pensare a qualcosa di nuovo.



