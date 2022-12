Pesci, oroscopo 2023 di Branko/ Amore, lavoro, salute: Saturno porta caos!

Pesco, oroscopo 2023 di Branko: cosa dicono le stelle per il nuovo anno?

Saturno in marzo entra nel segno e porterà il caos, dice l’oroscopo Branko 2023 dei Pesci! Ci si abituerà comunque: il pianeta aiuta a crescere e abbandonerà il segno nel febbraio 2026. Sarà un anno vissuto un po’ sulle montagne russe, con momenti di grande positività alternati a nervosismo e ritardi causati da Venere e Mercurio. Marte lascerà i Gemelli, finalmente, e questo porterà più serenità in famiglia, messa sotto pressione nel 2022.

Leone, oroscopo 2023 di Branko/ Amore, lavoro, salute: leggerezze e serenità

Oroscopo 2023 di Branko: amore dolce e sognante per i Pesci

L’anno si apre con un bel cielo, grazie a pianeti benevoli come Sole, Mercurio e Venere, promette l’oroscopo Branko 2023 dei Pesci. Quest’ultima sarà nel tuo cielo a febbraio accanto a Nettuno: una posizione dolce e sognante. Attenzione solo agli ultimi colpi di coda di Marte che instillerà dubbi, gelosie e inquietudini. Dura ancora poco questo transito del pianeta rosso, perché dalla fine di marzo finalmente tornerà positivo. Insieme a Saturno che ti chiede serietà e impegno, anche Venere in Leone, da giugno, ti inviterà ad approfondire cosa vuoi realmente da un amore. Dopodiché non si tratta di una vera e propria opposizione, ma semplicemente non farà registrare nulla di particolarmente significativo. I mesi migliori saranno certamente novembre e dicembre, in cui potrai approfondire la conoscenza di una persona speciale e nell’ultimo mese il pianeta dell’amore sarà davvero magnifico, dice l’oroscopo Branko 2023 dei Pesci.

Vergine, oroscopo 2023 di Branko/ Amore, lavoro, salute: cambiamenti importanti

Lavoro, Oroscopo 2023 di Branko: giugno positivo per i Pesci

Giove promette di essere il custode delle tue finanze: il pianeta dell’abbondanza sarà positivo per te sia all’inizio dell’anno, dall’Ariete, sia più avanti, quando passerà in Toro a maggio, mese ottimo per gli affari! A giugno ci sarà un momento molto positivo per il lavoro dipendente, dice l’oroscopo Branko 2023 dei Pesci: se stai cercando una nuova occupazione e desideri fare un salto di qualità, non mancheranno le opportunità! Venere in Leone innervosisce l’amore, ma è molto positiva per gli affari e la professione. Ad agosto Mercurio è in posizione irritante: meglio prendersi una pausa lontano da tutto e tutti e ripartire a settembre. Non sarai ancora al top, perché Mercurio rallenta le trattative e le soluzioni, ma già dai primi di ottobre andrà via via migliorando fino ad essere magnifico nell’ultimo mese dell’anno. Saturno ti osserverà per tutto il tempo severo, ma il pianeta premia il merito e vuole solo il meglio per te, dice l’oroscopo Branko 2023 dei Pesci.

Ariete, oroscopo 2023 di Branko/ Amore, lavoro, salute: gennaio passionale, poi...

Salute: cosa prevede l’oroscopo 2023 di Branko per i Pesci?

Saturno, nel tuo segno da marzo, rende delicati denti e articolazioni, ricorda l’oroscopo Branko 2023 dei Pesci: non rimandare la visita dal dentista o dal fisiatra, soprattutto se non sei più giovanissimo. Gli influssi, pur positivi, di Venere e Giove sono però da tenere sotto controllo se sei una buona forchetta! Attenzione alla linea perché sarai più goloso del solito; tuttavia la forma è buona per la maggior parte dell’anno, in particolar modo quando Marte lascerà il segno dei Gemelli in marzo. L’attività fisica è quindi raccomandata, ma il pianeta rosso sarà in grado di proteggerti adeguatamente. L’umore sarà al top alla fine del 2023 e questo certamente influirà positivamente sulla tua salute.











© RIPRODUZIONE RISERVATA