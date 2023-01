Pesci, Oroscopo 2023 Paolo Fox/ Previsioni nuovo anno: prendersi ciò che spetta

Oroscopo Paolo Fox 2023, Pesci: la dote della saggezza. Cosa cambia rispetto all’anno appena passato?

E finalmente ci siamo, ecco l’atteso appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox 2023 per quanto riguarda il segno dei Pesci. Cosa devono aspettarsi i nati sotto questo segno per il nuovo anno alle porte? Nelle previsioni del noto astrologo abbiamo tutte le risposte e anche parecchi suggerimenti per quanto riguarda l’amore, la salute ed il lavoro. L’esperto ha realizzato un ricco approfondimento, fornendo consigli utili per affrontare al meglio i prossimi dodici mesi, con l’auspicio che sia un anno migliore per tutti i segni dello zodiaco. Ecco quindi cosa prevede per questo nuovo anno l’Oroscopo Paolo Fox 2023 per quanto riguarda il segno dei Pesci.

Scorpione, Oroscopo 2023 Paolo Fox/ Previsioni nuovo anno: la noia è un nemico ma...

Cosa cambia rispetto all’anno passato? Paolo Fox pone l’attenzione su tutti quei momenti in cui i nati sotto questo segno si sono sentiti vittime degli eventi senza avere la possibilità di reagire. Per coloro che hanno avuto dei blocchi, il nuovo anno sarà interessante dal punto di vista lavorativo. Stati d’animo di contrasto hanno animato i mesi scorsi, ma il 2023 porterà con sé tanta saggezza. L’andamento dei prossimi dodici mesi potrà essere nostalgico e pensieroso, ma anche sereno e gioioso. I Pesci d’altronde sono questi non hanno alcuna intenzione di cambiare. Mese top aprile, un periodo di protagonismo.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 1 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 2023, ecco che anno sarà per i Pesci in amore: la ragione domina l’istinto ma…

Per i nati sotto il segno dei Pesci, l’Oroscopo Paolo Fox 2023 sottolinea un aspetto importante dal punto di vista sentimentale: quando una storia d’amore finisce non sempre ci sono dei perché e non sempre esiste una causa dominante. A volte tutto si trasforma e non possiamo controllarlo. Arriverà un momento in cui i nati sotto questo segno diranno ciò che pensano davvero, senza temere nuovi attacchi. Per le storie d’amore in atto, bisogna ricordarsi che se non si discute mai non significa che stia andando tutto bene. Per le coppie forti, invece, la parte dell’anno favorevole è la seconda. C’è desiderio di grandi cambiamenti, ma se è vero che contano i sentimenti è vero anche che la ragione domina l’istinto, soprattutto per la risoluzione di determinati problemi. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox 2023 i Pesci dovrebbero provare ad adattarsi agli eventi, evitando di contrastarli.

Leone, Oroscopo 2023 Paolo Fox/ Previsioni nuovo anno: attenzione ai tradimenti

Acquario, oroscopo Paolo Fox 2023, cosa aspettarci in salute e lavoro: l’importanza di vivere il presente

L’Oroscopo Paolo Fox 2023 per il segno dei Pesci rivela che le questioni lavorative prenderanno una piega positiva nel nuovo anno. Può nascere l’esigenza di cercare nuove strade, ma la cosa importante è essere chiari fin dal primo momento, questo per evitare situazioni spiacevoli. Tutte quelle collaborazioni che hanno annoiato andranno interrotte, mentre le idee che nel 2022 non sono decollate potranno farsi spazio in questo 2023. Per quanto riguarda la salute, il famoso astrologo suggerisce ai nati sotto questo segno di gestire al meglio le energie quotidiane, magari calando i ritmi lavorativi e concentrandosi sul qui e ora. Un buon futuro è alle porte, a patto che i Pesci decidano di mantenere un atteggiamento positivo. La preveggenza è una dote, allora può essere utile mettersi in gioco.











© RIPRODUZIONE RISERVATA