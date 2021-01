Pesci, Oroscopo Paolo Fox 2021/ Che anno sarà? Segno forte e sicuro

Pesci, Oroscopo Paolo Fox 2021: che anno sarà?

Ecco i Pesci e cosa accadrà nel 2021 per l’oroscopo di Paolo Fox. Se il 2020 si era prospettato come un periodo in cui vi sentivate sicuri e molto forti, i primi mesi del 2021 iniziano in maniera molto diversa, con una situazione di profonda tensione emotiva. Infatti avrete una certa difficoltà nell’affrontare le relazioni familiari e quelle con il vostro partner. Le cause possono essere differenti, infatti per alcuni vi sono stati una serie di conflitti nei mesi precedenti che continuano anche nel 2021, per altri invece si cerca di dimenticare qualche realtà passata. L’oroscopo 2021 di Paolo Fox ci rivela che le situazioni però, cambieranno nei mesi successivi, dato che da giugno subirete l’influsso di Giove, grazie al quale avrete nuova energia sia per affrontare le vostre relazioni sentimentali, sia per vivere al meglio il lavoro.

L’influsso di questo pianeta vi permetterà quindi di vivere con rinnovata vitalità la vostra vita. In particolare se sieste stati obbligati a rallentare nelle vostre realtà professionali, oppure avete scelto spontaneamente di allontanarvi dal lavoro, giugno sarà il momento adatto per ripartire. Dovrete considerare che l’influsso di Giove inizierà da questo mese e sarà presente nel vostro segno per tutto l’anno e anche per il 2022.

Oroscopo 2021, Amore: azioni per crescere

L’oroscopo di Paolo Fox svela che le azioni che vivrete in questo momento saranno importanti per rendere ancora migliore la vostra vita nell’anno successivo, in particolare in amore nei mesi di ottobre, novembre e dicembre avrete una nuova energia che vi permetterà di affrontare con vitalità le vostre relazioni, ma al contempo mettere da parte eventuali dispiaceri per esempio causati da una separazione o da situazione di conflitto. Grazie questa impennata nella vostra vita avrete la possibilità di un pieno recupero emotivo dimenticando le situazioni di debolezza di inizio anno e realizzare ciò che veramente desiderate.

Oroscopo 2021, Lavoro: influsso positivo di pianeti

Il lavoro subirà per tutto l’anno l’influsso dei pianeti con ottime prospettive di scelta e soprattutto con un’impennata dopo l’estate che arriverà al suo culmine nel mese di dicembre. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox anche in questo caso la presenza di Giove vi offrirà quelle certezze che invece non sentivate nel 2020 e che vi avevano portato a una serie di problematiche.



