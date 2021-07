Pessina al Milan?/ Calciomercato news, il Milan continua a pensarci per la mediana

CALCIOMERCATO NEWS, PESSINA PER IL CENTROCAMPO

Il Milan ha diversi nomi sul taccuino dei dirigenti per questa sessione di calciomercato estivo. A centrocampo in particolare, stando alle indiscrezioni più recenti, i rossoneri sembrano sempre seguire con grande interesse Matteo Pessina, di proprietà dell’Atalanta e fresco Campione d’Europa con la Nazionale italiana del ct Mancini. Il ventiquattrenne ha il contratto in scadenza con i bergamaschi nel giugno del 2022, ovvero al termine della prossima stagione, ed al momento non è chiaro se il calciatore deciderà di proseguire il suo cammino con i nerazzurri di mister Gasperini o se proverà un’avventura altrove. Di sicuro l’Atalanta vorrà monetizzare il più possibile in caso di partenza di Pessina, protagonista lo scorso anno con 40 presenze complessive tra campionato e coppe impreziosite pure da 4 reti e due assist vincenti forniti ai suoi compagni.

CALCIOMERCATO NEWS, IL RETROSCENA PRE EUROPEI

Il Milan sta pensando a vari giocatori per potenziare la rosa di mister Pioli e per la mediana piace Matteo Pessina dell’Atalanta. Intervistato da Sky Sport, il giocatore ha parlato della sua esperienza ad Euro 2020 rivelando che Gianluca Vialli gli aveva parlato in precedenza: “Quando mi hanno spiegato che non sarei partito all’Europeo, Vialli poi mi ha guardato ha detto che ci sarei andato e avrei fatto bene comunque. Alla fine è andata così e non potrei essere più contento. È stata la prima volta che andavamo sotto e non eravamo abituati. Per i primi cinque minuti è sembrato un incubo. Anche io dalla panchina ho avuto paura, ma dopo quei cinque minuti abbiamo pensato che l’avremmo raddrizzata e vinta. Sentivamo tutti come nostra questa coppa. Come me ce ne sono tanti altri ora, che fanno lo stesso. Io ho avuto l’opportunità di far vedere quello che faccio e penso. Dico sempre che lo studio è importante, ti apre la mente e fa bene in questo sport. Soprattutto in certi momenti”

