Pessina alla Roma?/ Calciomercato, Petrachi mette nel mirino il centrale del Verona

Sono solo indiscrezioni del calciomercato di giugno, ma pure non è certo mistero che a Trigoria ferva il lavoro in vista della prossima finestra di contrattazione estiva. Petrachi e la dirigenza giallorossa infatti vuole consegnare al più presto a Fonseca una buona rosa per la prossima stagione e dunque sta valutando parecchi profili, anche di giovani che stanno esplodendo in stagione. In tal senso si spiega dunque l’interesse della Roma per Matteo Pessina, centrocampista classe 1997 che in stagione ha fatto meraviglie con la maglia del Verona di Juric. Il giocatore, di proprietà dell’Atalanta, ha già messo a tabella ben 24 presenze in campo solo per la serie A e 1715 minuti di gran gioco e ben figurano certo i già tre gol segnati. Un profilo dunque da tenere d’occhio e che chiaramente non ha stuzzicato l’interesse solo della Roma: anzi stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, raccolte dalla Gazzetta dello sport, pare che pure il Napoli stia tenendo d’occhio da vicino lo stesso Pessina.

PESSINA ALLA ROMA? AFFARE NON IMPOSSIBILE!

Per il momento l’approdo di Pessina alla Roma si tratta poco di più di una voce del mercato di marzo e molto potrebbe accadere da qui fino all’inizio della finestra di contrattazione estiva. Pure ci è ben evidente che il nome del centrale classe 1997 è certo da tenere d’occhio: il giovane centrocampista infatti sotto la guida di Juric è stato protagonista di un avvio di campionato davvero entusiasmante e potrebbe dunque essere già pronto al0esame con una big del campionato italiano. Inoltre, elemento che certo non guasta in vista di un’ipotetica trattativa, il prezzo relativamente contenuto del suo cartellino. Per le ultime voci di mercato infatti il prezzo del cartellino di Pessina è di circa 10 milioni di euro: cifra per il momento più che abbordabile per la dirigenza della Roma, che pure per la prossima estate ha in mente di chiudere alcune trattative in uscita ben fruttuose.



