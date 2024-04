Pestarino e Annalisa, coppia La Pupa e il Secchione/ Lui è entusiasta “tanta roba”, ma lei?

La formazione della coppia Alessandro Pestarino e Annalisa a La Pupa e il Secchione 2024

Alessandro Pestarino e Annalisa sono una delle coppie protagoniste della nuova edizione de La Pupa e il Secchione 2024, il programma condotto da Enrico Papi su Italia 1. Dopo il grande successo della scorsa edizione è tornato il divertente esperimento che mette a confronto due mondi apparentemente agli antipodi: quello delle pupe e quello dei secchioni. Durante la prima puntata si sono presentati tutti i secchioni protagonisti di questa edizione tra cui anche Alessandro Pestarino. Conosciamolo meglio.

“Ciao a tutti sono Alessandro Pestarino ho 29 anni e vendo da Ovada e sono un secchione. Nella vita apprezzo l’arte, la cultura, il cinema, la letteratura. Mi piace scrivere, soprattutto poesie” – dice il secchione che poi a sorpresa improvvisa anche una poesia dedicata a tutte le Pupe.

La poesia di Alessandro Pestarino conquista Annalisa a La Pupa e il Secchione 2024

Durante la prima puntata de La Pupa e il Secchione 2024, il secchione Alessandro Pestarino improvvisa una poesia facendo breccia nel cuore della pupa Annalisa. “Le pupe sono come quelle mattinate terse di inverno in cui risplende il sole: ti tengono in bilico. Con uno sguardo ti possono scaldare con la luce o rigettare nel gelo della loro ombra” dice il secchione che riceve anche i complimenti di Enrico Papi: “veramente bravo”.

Nonostante l’estro creativo e poetico, nessuna pupa si lancia proponendosi come compagna di viaggio con Papi che sottolinea “c’è un gelo da parte delle pupe”. Alla fina è Annalisa a lanciarsi: “non ho preso la lirica, prendo il poeta”. Il commento del secchione è entusiasta: “tanta roba” con la Pupa che avanza una chiara richiesta al suo partner di viaggio: “voglio una poesia tutte le mattine”. Una cosa è certa: tra i due c’è una forte sintonia e complicità, visto che a fine puntata sono al primo posto della classifica finale con 23 punti!

