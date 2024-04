Pestarino e Annalisa in crisi a La pupa e il secchione 2024/ Lei scoppia in lacrime: “E’ un muro”

La pupa e il secchione, saltano i nervi alla coppia formata da Annalisa e Pestarino: “Lui è un muro”

E’ tempo di primi scontri a La pupa e il secchione 2024. La trasmissione condotta da Enrico Papi ha lasciato spazio a momenti di gioco ma anche confronti tra i vari protagonisti. La coppia composta da Pestarino e Annalisa ha accusato qualche problema. “Lei ci mette tanto entusiasmo e passione, ma a volte non so se basta la passione” ha detto il Secchione. Annalisa ha ammesso che i due a volte non riescono a comprendersi: “Non ci capiamo, non sei ironico, non so” ha lamentato Annalisa. La replica di Pestarino non si è fatta attendere: “Se pretendi che io faccia versi ti dico che ho passato i cinque anni e quindi diventa più complicato”.

Annalisa, scoppiata in lacrime a La pupa e il secchione 2024 ha ammesso di aver trovato in Pestarino qualcosa di invalicabile: “E’ un muro, completamente un muro”. “Dammi una definizione specifica che non sia muro qualcosa di simile” la richiesta del Secchione. “Cerchiamo di ampliare il vocabolario. Questo è un vocabolario composto in larga percentuale da risatine e faccette. Se tu arrivi dai Cinepanettoni e io di Woody Allen è difficile comprendersi”. Annalisa ha risposto per le rime: “Lui pensa di essere superiore solo perché ha il vocabolario aperto”.

Pestarino contro Annalisa a La pupa e il secchione 2024: “Dieci verbi sbagliati in una frase di cinque parole”

Lo scontro tra Pestarino e Annalisa è poi proseguito a La pupa e il secchione 2024. Il Secchione ha puntato il dito contro la ragazza di non applicarsi abbastanza, sfogandosi: “In una frase di cinque parole sento dieci verbi sbagliati. Se lei si è posta l’obiettivo di fare queste discussioni tutti i giorni se le farà da sola. “Ma stai bene? Io non ho parole” le parole della Pupa rimasta perplessa dal suo compagno di gioco.

Nel corso della prima puntata de La Pupa e il Secchione 2024, il secchione Alessandro Pestarino improvvisando una poesia ha fatto breccia nel cuore della pupa Annalisa. “Le pupe sono come quelle mattinate terse di inverno in cui risplende il sole: ti tengono in bilico. Con uno sguardo ti possono scaldare con la luce o rigettare nel gelo della loro ombra” le speciali parole utilizzate dal secchione che ha ricevuto anche i complimenti di Enrico Papi: “Devo dire che sei veramente bravo”. I rapporti tra Alessandro Pestarino e Annalisa a La pupa e il secchione 2024 si sono fatti però via via più complicati.

