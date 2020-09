Peste bubbonica, allarme in Cina/ Una contea in stato di emergenza: bimbo infetto

E’ allarme peste bubbonica in Cina. Dopo la pandemia di coronavirus, che sarebbe partita da Wuhan, nella nazione a oriente monta la preoccupazione a seguito di un caso di quella che viene anche chiamata morte nera. Come scrive l’edizione online de La Stampa, nella contea di Menghai, nella provincia meridionale dello Yunnan, è stato dichiarato lo stato di emergenza di livello 4, dopo che un bambino di soli tre anni è risultato essere positivo al bacillo della peste bubbonica, così come fatto sapere dall’amministrazione della stessa contea attraverso un comunicato apparso sul sito web. «Sul posto – fanno sapere le autorità locali – è stato istituito un team professionale di esperti per eseguire ispezioni e quarantena e per attuare l’isolamento e la diagnosi dei pazienti sospetti e varie attività di prevenzione e controllo epidemico». Negli scorsi giorni erano stati trovati tre ratti morti per cause sconosciute in un villaggio della zona, e le autorità avevano avviato un programma di screening nazionale.

PESTE BUBBONICA IN CINA: AL VIA DISINFESTAZIONE

A quel punto il personale sanitario ha certificato il contagio dopo una serie di test sulla popolazione locale, scoprendo il piccolo di appena tre anni. Al momento il “paziente 0” sta tutto sommato bene, avendo manifestato i sintomi solo in maniera lieve, e non vi sarebbero altre persone contagiate stando alle comunicazioni ufficiali. «Sul posto – hanno spiegato ancora le autorità locali – è stato istituito un team professionale di esperti per eseguire ispezioni, diagnosi e quarantena, per condurre un’indagine completa sui pazienti con febbre e per attuare l’isolamento e la diagnosi dei pazienti sospetti e varie attività di prevenzione e controllo epidemico». Inoltre si è deciso di intraprendere una disinfestazione per eliminare le pulci dei ratti, quelle che di solito veicolano il bacillo della peste bubbonica. Recentemente, ricorda La Stampa, era scoppiata un’epidemia di peste bubbonica in Mongolia, con 22 casi segnalati e 6 confermati.



