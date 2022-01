Peste suina africana: allarme tra Piemonte e Liguria/ “Danni da 20 milioni al mese”

L’incubo peste suina africana ha fatto scattare l’allarme tra gli allevatori italiani, dopo il rinvenimento di carcasse di cinghiali infetti tra la provincia di Alessandria e le province di Genova e Savona. Questo, come spiega La Repubblica, ha portato a far scattare le prime misure di contenimento con la chiusura dell’export di carne fresca e alimenti derivati verso quattro Paesi in particolare: Giappone, Taiwan, Serbia e Cina. Ad intervenire è stato il presidente di Cia-Agricoltori Italiani, Dino Scanavino, il quale ha spiegato: “Sono stati finora accertati i casi di contagio di tre animali selvatici tra Piemonte e Liguria, ma gli allevamenti di suini sono sicuri”.

A suo dire, molto probabilmente l’ingresso in Italia sarebbe stato causato dallo spostamento di cinghiali dalla Slovenia alle aree boschive nostrane. Il presidente della Cia ha ribadito come la presenza di Psa non avrebbe effetti sull’uomo: “non ci sono rischi di alcun tipo né per la sua alimentazione”. Tuttavia, sono immediatamente scattati protocolli per delimitarne il contagio.

Peste suina africana, allarme tra gli allevatori italiani: i rischi

Il vero pericolo della peste suina africana, ha spiegato Davide Calderone, direttore di Assica è che “passi agli animali ‘domestici’, quindi agli allevamenti, non prevedendo cure né vaccini. E infatti in caso di contagio è necessario l’abbattimento di tutti i capi dell’allevamento, la distruzione delle carcasse e la stessa prassi è estesa alle aziende circostanti”. Questa si rivelerebbe una contromisura assai drastica.

Intanto si deve fare i conti anche con i danni economici dal momento che con l’attivazione dei protocolli di prevenzione, alcuni Paesi hanno chiuso l’import dei prodotti della filiera suina. Secondo la stima di Assica, il blocco dei quattro Paesi porterebbe a costi per 20 milioni al mese con il timore che ciò possa estendersi ulteriormente. Ed in quel caso “i danni sarebbero ben peggiori”, dice Calderone. Ad intervenire sulla questione è stato anche il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini che a AdnKronos ha commentato: “Abbiamo più volte evidenziato il rischio della diffusione della Peste Suina Africana (Psa) attraverso i cinghiali e la necessità della loro riduzione sia numerica che spaziale attraverso le attività venatorie, le azioni di controllo della legge 157/92 articolo 19 e le azioni programmabili nella rete delle aree protette”. A suo dire, “insieme alle necessarie tempestive misure di prevenzione e sorveglianza, occorre vigilare contro le speculazioni di mercato a tutela degli allevatori e del sistema economico ed occupazionale”.

