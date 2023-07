Pesticidi: UE contro Bayer e Syngenta/ “Nascosto informazioni sulla neurotossicità dei prodotti”

L’Unione Europea, per mezzo di Claire Bury, vicedirettrice generale della DG SANTE della Commissione, ha accusato i due giganti dei pesticidi Bayer e Syngenta di aver nascosto delle informazioni cruciali in merito alla neurotossicità di alcuni loro prodotti. L’accusa, riportata dal sito Euractiv, si basa su uno studio indipendente condotto da alcuni ricercatori e pubblicato sulla rivista Environmental Health, secondo cui l’azienda non avrebbe depositato alcuni studi interni sulla tossicità dei loro pesticidi, che dimostravano un potenziale rischio per la salute umana. Secondo la vicedirettrice Bury “si tratta di una questione molto seria [oltre che di] una violazione degli obblighi legali di tali società”.

L’accusa UE contro Bayer e Syngenta: “I pesticidi sono tossici”

Insomma, secondo quanto dichiarato da Claire Bury in seguito ad un incontro con i legislatori del Parlamento europeo, i pesticidi prodotti e commercializzati da Bayer e Syngenta presentano un potenziale rischio neurotossico. Questo tipo di valutazioni, spiega Euractiv, sono normalmente commissionate dalle stesse aziende ad enti indipendenti, che poi hanno l’obbligo di depositarli alle agenzie competenti dell’Unione Europea, che a loro volta li valutano, aggiornando i permessi alla commercializzazione dei prodotti.

Su 35 studi commissionati da Bayer e Syngenta sui loro pesticidi e depositati alle autorità statunitensi, però, alcuni ricercatori hanno scoperto che non ne erano stati presentati 9 alle autorità europee. Secondo i ricercatori, gli eventuali pericoli esposti in quei 9 studi avrebbero avuto “un impatto normativo effettivo o potenziale” sulle vendite europee dei due colossi. Dal conto loro, invece, i vertici di Syngenta hanno spiegato di non aver presentato gli studi sui pesticidi “perché non erano obbligatori [e] abbiamo stabilito che non fornivano alcuna nuova informazione”. Bury, invece, ritiene che “quanto fatto non è corretto e non è conforme agli obblighi”. Invece, Bernard Url, direttore esecutivo dell’EFSA, ha detto che “dal punto di vista etico e scientifico” il comportamento di Bayer e Syngenta non è stato corretto, sottolineando a sua volta che “è anche una violazione del regolamento” europeo.

