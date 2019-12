Petagna al Milan?/ Calciomercato: idea per il vice-Ibrahimovic, ma Piatek…

Andrea Petagna-Milan, prove di ritorno. Dopo il colpaccio Zlatan Ibrahimovic, i rossoneri sono al lavoro sul mercato per regalare un ulteriore innesto in attacco al tecnico Stefano Pioli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, la dirigenza sta pensando ad Andrea Petagna della Spal, calciatore cresciuto nel settore giovanile del Diavolo e già sul taccuino della Fiorentina dopo il no della Roma. Prima di affondare sul giovane centravanti, i rossoneri dovranno però cedere Piatek: il polacco non rientra più nei piani milanisti dopo l’arrivo di Ibra e non mancano le offerte…

Il Milan vorrebbe cedere Piate a titolo definitivo ma difficilmente riuscirà a piazzarlo a certe condizioni nella sessione di mercato di gennaio. La Fiorentina e il Genoa lo vorrebbero a titolo temporaneo con diritto di riscatto, formula che non convince la dirigenza meneghina. La speranza, evidenzia sempre il Corriere della Sera, è quella di trovare una sistemazione al calciatore in Germania. Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni: Milan scatenato sul mercato, dopo Ibrahimovic c’è l’ipotesi del ritorno di Andrea Petagna…

