Petagna positivo al Coronavirus/ L’attaccante del Napoli inizia oggi l’isolamento

Anche Andrea Petagna – dopo Andrea Mirante e i tre calciatori del Cagliari – è positivo al Coronavirus. L’attaccante vicentino si trova in vacanza in Sardegna e, a seguito della positività del fratello, ha effettuato il tampone che ha dato lo stesso esito. A questo punto la quarantena del calciatore è già cominciata; terminato l’isolamento, Petagna dovrà comunque effettuare un secondo tampone e solo in caso di esito negativo potrà aggregarsi alla sua squadra; che, ricordiamo, è il Napoli. E’ stata proprio la società partenopea ad aver comunicato la positività del suo nuovo calciatore; lo ha acquistato ufficialmente lo scorso 30 gennaio, lasciandolo poi in prestito alla Spal sino al termine della stagione. Scelta doverosa: fosse andato subito a vestire la maglia partenopea, sarebbe stato una terza scelta di una squadra che gioca con un solo centravanti, alle spalle di Dries Mertens e Arkadiusz Milik. Così invece ha avuto modo di essere ancora titolare di una squadra che stava lottando per la salvezza, ma che è retrocessa in anticipo in Serie B.

ANDREA PETAGNA POSITIVO AL CORONAVIRUS

Nella Spal, Andrea Petagna ha dimostrato di poter essere un attaccante prolifico: ha segnato 28 gol nelle 64 partite di campionato disputate, a dire il vero calando molto proprio dal momento della firma con il Napoli ma riuscendo ad arrivare in doppia cifra per il secondo anno consecutivo. Cosa che non era mai successa nelle sue precedenti esperienze: cresciuto nel settore giovanile del Milan, con la cui Primavera ha vinto anche un Torneo di Viareggio, Petagna ha messo insieme una stagione con la stessa squadra solo nel 2015-2016, segnando 7 gol in 32 partite con l’Ascoli. Nell’Atalanta ha giocato tra 2016 e 2018, diventando il grimaldello di Gian Piero Gasperini: al servizio della squadra, di Alejandro Gomez e degli inserimenti degli esterni, i suoi due campionati sono stati ottimi ma i gol appena 9 (in 63 gare, aggiungendone 2 in Europa League). Da qui l’etichetta di centravanti di manovra; nella Spal ha messo insieme altri numeri, come si comporterà invece nel Napoli?



© RIPRODUZIONE RISERVATA