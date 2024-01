Petardi ad una senzatetto: video choc a Boville/ Teppisti ripresi dalle telecamere delle suore: “Incredibile”

Un comportamento choc ripreso in un video: quattro vandali sono stati immortalati dalle telecamere mentre lanciano petardi contro una senzatetto, nel pieno centro di Boville Ernica, a pochi chilometri da Frosinone. A riprendere la scena sono state proprio le telecamere del monastero delle Benedettine, che si trova su piazza San Pietro Ispano. Le suore hanno poi pubblicato sui social il video, dopo averlo visionato ed esaminato all’interno del convento.

Nelle immagini si vedono quattro ragazzi arrivare e recarsi verso la senzatetto che si trova poco distante, in piazza. I quattro, come mostrano le riprese delle telecamere, accendono poi un petardo che arriva proprio nel mucchio di panni che copre la donna, che prende fuoco. La senza fissa dimora, svegliata dall’esplosione, si alza e riprende le sue cose per allontanarsi: al suo fianco si avvicina un cagnolino. “Incredibile ciò che è accaduto pochi minuti fa, in una piazza che dovrebbe essere sicura per qualunque cittadino” hanno scritto le suore nel video postato sui social.

Petardi ad una senzatetto: choc in provincia di Frosinone

Il video ripreso dalle telecamere di sorveglianza delle monache Benedettine di Boville, in provincia di Frosinone, è stato girato il 21 gennaio alle 20:43, dunque in serata non inoltrata. I quattro bulli arrivano in piazza, accendono i petardi e li indirizzano verso la donna, che viene colpita dall’esplosione e svegliata. Dopo aver visto il fumo, si vede la donna alzarsi e lasciare quella postazione, avvicinata da un cagnolino. Non è il primo episodio di questo genere in provincia di Frosinone: qualche mese fa era diventato virale sui social un video di un gruppo di adolescenti che prendeva a calci un povero animale indifeso, fino ad ucciderlo.

Si trattava di una capretta. L’episodio incriminato, per il quale 14 persone sono state indagate, si è verificato il 27 agosto durante una festa di compleanno di 18 anni. I ragazzi stavano festeggiando in un agriturismo di Anagni, quando un animale è stato preso a calci fino a morire. Il tutto è stato ripreso in un video: nelle immagini si vede un ragazzo colpire a calci la capretta, mentre gli amici ridono, si divertono e addirittura lo incitano. L’animale, deceduto, viene messo in una carriola e gettato giù oltre un muretto.













