Petardo contro ambulanza: choc a Napoli/ CR: “Peggio di territori di guerra”

Dottoressa aggredita con una bottiglia e petardo contro un’ambulanza: Napoli sotto choc per i fatti del quartiere Barra, “Nessuno tocchi Ippocrate” su tutte le furie. A rendere noto l’ennesima violenza contro il personale sanitario è stata l’associazione partenopea attraverso una lunga nota pubblicata su Facebook. Secondo la ricostruzione, un mortaretto è esploso vicino a un mezzo della Croce Rossa, sul posto per soccorrere un paziente. L’ente evidenzia che nell’aprire lo sportello del mezzo di soccorso, un medico è stato investito da una deflagrazione causata da un «fuoco d’artificio gettato da ignoti sotto l’ambulanza». Ma non è finita qui: nei dintorni dell’ospedale San Giovanni Bosco, una dottoressa è stata aggredita da un ignoto con una bottigliata.

PETARDO CONTRO AMBULANZA A NAPOLI, IRA CROCE ROSSA

Netta la presa di posizione della Croce Rossa con il presidente provinciale Paolo Monorchio. Intervistato dai colleghi dell’Ansa, il dottore ha spiegato: «L’aspetto più inquietante di questi nuovi episodi di aggressione a personale sanitario e di danneggiamento delle ambulanze a Napoli è che ci si abitui a questo stato di cose, fatti che non avvengono neppure nei territori di guerra in quanto i mezzi di soccorso ed il personale sono protetti dalle convenzioni internazionali. A Napoli non è così». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, sugli episodi sono in corso gli approfondimenti delle forze dell’ordine. Ricordiamo che Napoli ha raggiunto la cifra record di 48 feriti per i botti di Capodanno.

