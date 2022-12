Pete Davidson ed Emily Ratajkowski si sono lasciati/ La modella bacia Jack Greer

Pete Davidson ed Emily Ratajkowski: amore al capolinea

Pete Davidson ed Emily Ratajkowski si sono già lasciati. Il comico e la modella avevano iniziato a frequentarsi poco più di un paio di mesi fa, presentati da alcuni amici in comune: “Sono nelle primissime fasi della relazione ma si piacciono tanto. Pete fa ridere Emily. E questo a lei piace moltissimo”, aveva detto una fonte a Us Weekly. Il loro debutto ufficiale come coppia è avvenuto durante una partita dei Knicks a New York a fine novembre. Ma sembra che i due abbiano preso strade diverse, restando comunque amici. Pete Davidson è stato avvistato in compagnia di Chase Sui Wonders, co-star del suo ultimo film “Bodies Bodies Bodies”. Si dice che i due, che hanno interpretato il ruolo di fidanzato e fidanzata nell’horror della A24, saranno di nuovo insieme sullo schermo per la nuova serie “Bupkis”.

Emily Ratajkowski avvistata con Jack Greer

Ma anche Emily Ratajkowski è stato fotografata insieme a un’altra persona: la modella è stata ripresa mentre baciava appassionatamente l’artista newyorkese, Jack Greer. La Ratajkowski è single dalla scorsa estate, da quando ha rotto con il marito Sebastian Bear-McClard, con il quale è stata sposata quattro anni e ha avuto un figlio, Sylvester Apollo Bear, nato il 3 agosto 2021. Il comico del Saturday Night Live, invece, ha alle spalle una serie di brevi storie d’amore: Ariana Grande (a cui aveva addirittura fatto la proposta di matrimonio dopo un mese di frequentazione), la modella Kaia Gerber (figlia di Cindy Crawford) e, da ultimo, Kim Kardashian, con cui è finita dopo circa nove mesi lo scorso agosto.

See pics of Emily Ratajkowski making out with artist Jack Greer https://t.co/VtqOPPmnpa pic.twitter.com/ESp1Ke2PqF — Page Six (@PageSix) December 25, 2022

