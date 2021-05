Peter Del Monte è morto/ Regista stroncato dalla malattia, aveva 77 anni

Lutto nel mondo del cinema italiano: è morto, all’età di 77 anni, il regista Peter Del Monte. L’autore si è spento nella clinica Antea, a Roma, dopo una lunga battaglia contro la malattia. L’annuncio è arrivato dalla compagna Marina e dalla figlia Emilia: l’ultimo saluto è in programma il prossimo 3 giugno 2021 nella stessa clinica.

Dopo la laurea in Lettere a Roma, Peter Del Monte ha mosso i primi passi nel mondo della settima arte nel Centro Sperimentale di Cinematografia sotto la direzione di Roberto Rossellini e il primo film risale al 1975, Irene Irene, con protagonisti Alain Cuny e Olimpia Carlisi. Una pellicola che gli valse la candidatura al Nastro d’Argento come miglior regista esordiente.

ADDIO AL REGISTA PETER DEL MONTE

Uno dei riconoscimenti più prestigiosi ottenuti da Peter Del Monte risale al 1980, quando ottenne il Premio speciale della giuria alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con il film L’altra donna. Altri film degni di nota sono Invito al viaggio, premiato al Festival di Cannes 1982 con il Premio per il miglior contributo artistico, Giulia e Giulia e Tracce di vita amorosa. Gli ultimi due film risalgono al 2007 e al 2014: il primo, con protagonisti Marco Foschi e Kasia Smutniak, è stato presentato al Torino Film Festival, mentre il secondo, molto apprezzato dalla critica, ha come protagonista una straordinaria Laura Morante. Come dicevamo, numerosi i riconoscimenti collezionati nel corso della carriera, pensiamo al Premio Sergio leone al Festival di Annecy per La ballata dei lavavetri.

