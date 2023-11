Peter Fischer, è morto il co-creatore de La signora in giallo/ Sceneggiatore e produttore, aveva 88 anni

Addio a Peter Fischer, co-creatore de La signora in giallo

La signora in giallo perde uno dei suoi storici creatori, lutto nel mondo della televisione: a 88 anni è morto Peter Fischer, co-creatore del celebre telefilm. Specialista in scrittura poliziesca e tre volte candidato agli Emmy, ha trascorso sette stagioni con Angela Lansbury, dopo aver lavorato a Ellery Queen e Columbo. Lo sceneggiatore e produttore televisivo americano è morto lunedì in una struttura di cura a Pacific Grove in California: è quanto annunciato dal nipote Jake McElrath a The Hollywood Reporter.

Fischer divenne un romanziere prolifico dopo aver lasciato Hollywood. Parlando della creazione de La signora in giallo, aveva svelato di aver lavorato con i co-creatori di Colombo Richard Levinson e William Link nell’iconica serie di Peter Falk e in Ellery Queen con Jim Hutton. In particolare, accompagnò la coppia a un incontro nel 1984 con i dirigenti della CBS, che “voleva fare un giallo“. Fu così chiamato Dick, “che era il nostro capobanda. Ha detto: ‘OK, porterò i ragazzi’”. Fischer ha poi raccontato: “Siamo andati lì e abbiamo lanciato una premessa chiamata Blacke’s Magic, su un mago in pensione che risolve misteri. Divenne evidente che non volevano la magia di Blacke“.

La signora in giallo, come nacque l’idea

Da questa iniziale idea nacque poi La signora in giallo: “Stavano cercando un giallo con una protagonista femminile. Non specificavano se dovesse essere vecchia o giovane. Ci è venuta l’idea di Murder, She Wrote, che fondamentalmente era Agatha Christie e Miss Marple modellate in un unico personaggio: Jessica Fletcher“. Fu così che Peter Fischer e gli altri co-creatori diedero origine al telefilm, chiedendo alla tre volte candidata all’Oscar Angela Lansbury di interpretare Jessica, un’insegnante di inglese in pensione, scrittrice di gialli e detective dilettante.

La Lansbury non aveva mai realizzato una serie TV ma aveva un’altra offerta per recitare in uno spettacolo prodotto da Norman Lear al fianco di Charles Durning, aveva spiegato Fischer. Alla fine, però, dopo aver letto le sceneggiature di entrambi, scelse quella de La signora in giallo. Fischer ha scritto l’episodio pilota, “L’omicidio di Sherlock Holmes“, andato in onda il 30 settembre 1984, e ha scritto o co-scritto quasi tre dozzine di episodi durante il suo mandato di sette stagioni con la Universal Television. Nel frattempo, ha ricevuto un Edgar Award e tre nomination agli Emmy per le serie drammatiche eccezionali del periodo 1985-87.











