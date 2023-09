Peter Gomez: “Ho rifiutato la direzione del Tg1″/ “Rai? Nessun epurato. Fabio Fazio…”

Peter Gomez è passato da vicedirettore a condirettore del Fatto Quotidiano: sulle pagine de La Verità racconta del suo nuovo incarico. “I lettori del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio stanno aumentando. Crescono le copie digitali e degli abbonamenti cartacei, oltre 50.000 in totale”. Da Milano, il giornalista si è trasferito a Roma: “Mia figlia e i miei affetti sono a Milano e quando le cose si sistemeranno spero di poterci rimanere di più. Ho sempre rifuggito Roma, che mi piace molto, ma è la città del potere. E ai giornalisti non fa bene star troppo vicino al potere, anche se per raccontarlo è necessario”.

Il nome di Peter Gomez era stato fatto per sostituire Bianca Berlinguer su Rai 3: “L’ho letto anch’io sui giornali, ma non c’è mai stato niente di concreto. A un certo punto Repubblica ha scritto che Giuseppe Conte voleva impormi per una sorta di ricatto. Qualche volta Conte l’ho intervistato, ma ci avrò parlato sei o sette volte in tutto. Poi il Corriere della Sera ha scritto che la mia partecipazione al programma di Foa è in quota 5 stelle”.

Peter Gomez: “Ho rifiutato il Tg1 per coerenza”

Sono tante le voci che si sono diffuse nel corso degli anni su Peter Gomez, ora condirettore del Fatto Quotidiano: “L’unica cosa vera in questi anni è che, ai tempi del governo gialloverde, ho rifiutato la direzione del Tg1 per coerenza con il fatto che ho sempre scritto “fuori i partiti dalla Rai””. La decisione di non accettare l’offerta è arrivata perché “se il programma non funziona ti chiudono. Con la riforma voluta da Renzi la Rai è nelle mani del governo e la politica tormenta i direttori dei tg più di prima”.

In Rai, a detta del giornalista, “non ci sono epurati, ma persone che sono andate a guadagnare di più e con l’idea di sentirsi più libere. Fabio Fazio non è andato al Nove quando è arrivata la nuova dirigenza, è stato il cda di Carlo Fuortes a non aver avviato la trattativa per confermarlo”. Poi, un commento anche su Vannacci: “Il generale è libero di dire quello che vuole ma, al di là di quello che c’è scritto nei codici, chi è dipendente pubblico ha obblighi maggiori rispetto a chi non lo è. Se esprimi opinioni critiche sui gay, ai cittadini può venire il dubbio che con quella divisa non eserciti il tuo ruolo in modo imparziale. Per lo stesso motivo disapprovo che un magistrato entri in politica o che lo facciano i giornalisti”.











