Peter Gomez, morto il padre Filippo Gomez Homen/ “Portato via dal Covid in 2 giorni”

Il padre di Peter Gomez è morto di Covid-19. A dare la notizia è stato lo stesso giornalista, direttore de ilfattoquotidiano.it, intervenendo sui suoi social. Gomez ha scritto: “Oggi è morto mio padre, Filippo Gomez Homen, manager pubblicitario e pittore. Lascia in me e in mia sorella Francesca un vuoto incolmabile. In due giorni il Covid se lo è portato via. Ciao papà saluta la mamma!“. All’annuncio sono seguiti migliaia di commenti da parte di lettori che hanno manifestato al giornalista il loro cordoglio per la grave perdita. Filippo Gomez Homen aveva 85 anni: il coronavirus, come sottolineato dal figlio, non gli ha lasciato scampo. La malattia ha avuto infatti un decorso rapidissimo nell’anziano, che ha dovuto così rinunciare all’affetto dei propri cari.

In un articolo pubblicato sul sito da lui diretto, ilfattoquotidiano.it scrive: “È morto a 85 anni Filippo Gomez Homen, il padre del nostro direttore Peter Gomez. Ex manager pubblicitario con incarichi anche negli Stati Uniti, pittore, grande giocatore di golf, era ricoverato da due giorni a causa del Covid. Neanche due mesi fa aveva perso la moglie, Fabricia Fossati, con la quale aveva condiviso una vita intera. La redazione e tutti i colleghi de ilfattoquotidiano.it, il direttore e la redazione del Fatto Quotidiano, la società Seif, si stringono in un abbraccio commosso a Peter e alla sorella Francesca in questo momento inatteso e difficile“. In occasione della scomparsa della madre, Fabricia Fossati, Gomez aveva commentato: “Questa mattina mia madre, Fabricia Fossati Gomez, ci ha lasciati. Mi ha insegnato a scrivere, ad amare la democrazia e a odiare le ingiustizie. Era una gran donna. Ciao #mamma: la terra ti sia lieve“.



