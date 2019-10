Peter Handke, chi è vincitore Premio Nobel Letteratura 2019/ Il ‘bimbo’ e Wim Wenders

È Peter Handke il vincitore del Premio Nobel per la Letteratura 2019 – quest’anno dato eccezionalmente assieme a premio 2018, per l’autrice polacca Olga Tokarczuk: «il lavoro influente che con ingenuità linguistica ha esplorato la periferia e la specificità dell’esperienza umana», scrive l’Accademia Reale di Svezia nel conferire il premio all’autore austriaco oggi 76enne, definito dalla giuria del Nobel come uno dei più influenti scrittori in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale «premiato per la straordinaria attenzione ai paesaggi e alla presenza materiale del mondo, che ha reso il cinema e la pittura due delle sue maggiori fonti di ispirazione». Reporter di viaggio, sceneggiatore austriaco, grande appassionato di cinema e pittura, Peter Handke è famoso ai più per quella straordinaria poesia contenuta all’interno del film di Wim Wenders “Il cielo sopra Berlino”; «Quando il bambino era bambino,

era l’epoca di queste domande. Perché io sono io, e perché non sei tu? Perché sono qui, e perché non son lì? Quando comincia il tempo, e dove finisce lo spazio? La vita sotto il sole è forse solo un sogno? Non è solo l’apparenza di un mondo davanti al mondo quello che vedo, sento e odoro? C’è veramente il male e gente veramente cattiva?».

CHI È PETER HANDKE: DA WIM WENDERS AGLI ULTIMI ROMANZI

Un elogio dell’infanzia che appare all’inizio dell’iconico film e che proietta Peter Handke come uno dei più straordinari “descrittori” di una realtà drammatica con gli occhi “ingenui” di un fanciullo. La poesia venne scritta appositamente per il film di Wenders, con i suoi geniali autori che già si conoscevano prima di collaborare alla produzione del capolavoro cinematografico. Da un suo romanzo Wenders aveva tratto “Prima del calcio di rigore” (film del 1971) e da una sua sceneggiatura basata su “Gli anni di pellegrinaggio” di Wilhelm Meister di Johann Wolfgang von Goethe aveva girato “Falso Movimento” nel 1975, riporta il portale BerlinoMagazine. La purezza dello sguardo del “bimbo” viene poi ritrovata in molti altri lavori del nuovo vincitore del Premio Nobel Letteratura 2019; Handke è nato il 6 dicembre 1942 a Griffen, in Carinzia, la regione a sud dell’Austria che confina con il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia e la sua infanzia fu tutt’altro che semplice. Sua madre apparteneva alla minoranza slovena locale, mentre suo papà era un soldato tedesco che non conobbe se non da adulto; Handke prese il suo cognome dal nome del patrigno che viveva con la madre. È poi il trasferimento a Berlino a far decollare una carriera artistica di tutto rispetto; il suo primo romanzo, “I calabroni”, fu pubblicato nel 1966 mentre tre anni più tardi divenne celebre con l’opera teatrale “Insulti al pubblico” con il titolo che “anticipa” quanto poi avveniva all’interno dello spettacolo.

