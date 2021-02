Peter Neumair e Laura Perselli/ “Avevano paura del figlio Benno, lo temevano”

A “Storie Italiane” di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, si è tornati a parlare di Peter Neumair e Laura Perselli, i coniugi scomparsi da Bolzano ormai quasi da un mese (era il 4 gennaio). Come riferito dall’inviata della trasmissione di Rai Uno, ieri verso le 15 sono giunti nuovamente i Ris nella casa dei coniugi Neumair, insieme a due procuratori, all’avvocato del figlio Benno e ad alcuni parenti dei due scomparsi.

Sono andati via dalla casa soltanto all’una di notte, analizzando l’appartamento da cima a fondo e concentrandosi particolarmente sul giardino, sulla cantina e sul terrazzo. In serata, invece, hanno usato il luminol e altre tecnologie per i rilievi del caso, uscendo dall’abitazione solamente a notte fonda. C’è il massimo riserbo su quanto è stato trovato, ma trattandosi di indagini irripetibili, queste sono state effettuate alla presenza di tutte le parti in causa. Le prossime ore, probabilmente, saranno utili per acquisire nuovi dettagli sulla vicenda che da trenta giorni ormai tiene l’Italia con il fiato sospeso.

PETER NEUMAIR E LAURA PERSELLI SCOMPARSI DA BOLZANO: LE TESTIMONIANZE DEI VICINI

In merito alla scomparsa dei coniugi Peter Neumair e Laura Perselli da Bolzano, molti vicini della coppia e semplici cittadini hanno parlato ai microfoni di “Storie Italiane”, a volti pixellati e con le voci alterate. Uno di loro ha dichiarato: “Noi qui ci conosciamo tutti, Peter e Laura uscivano sempre la mattina presto. Benno? Quelli che andavano a scuola con lui erano preoccupati quando lui era depresso, temevano si suicidasse“. Una donna, invece, sempre con il viso coperto, ha testimoniato circa il carattere difficile del figlio della coppia: “Si è dimostrato più di una volta aggressivo e aveva discusso con alcuni miei conoscenti perché i loro cani di piccola stazza erano stati lasciati liberi di girare nell’area cani mentre lui si trovava all’interno con il suo quattrozampe di taglia più grande”. Infine, un’altra testimone ha reso noto che in famiglia “ci sono grossi dissapori. Peter e Laura avevano paura del figlio, si chiudevano a chiave in stanza da letto la notte proprio perché avevano paura. La mamma era preoccupata per il cambiamento del figlio, che aveva in mente solo una cosa, il suo fisico: mangiava delle pillole per fare crescere i muscoli. È diventato cattivo”.



