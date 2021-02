Peter Neumair e Laura Perselli, figlio Benno in carcere/ Avvocato: “Impugneremo atti”

Il programma di Rai Uno, Storie Italiane, torna sulla vicenda della morte di Peter Neumair e Laura Perselli, i due coniugi di Bolzano scomparsi da settimane, e per cui è in stato arrestato il figlio Benno. Flavio Moccia, l’avvocato di Benno, è stato intercettato dal programma in diretta, e fermandosi con l’inviata ha spiegato: “Benno l’abbiamo visto tutti i giorni da quando si è presentato alla procura della repubblica, come sta? Si può immaginare, è molto provato, ma è una situazione che c’era da attendersi sia per la divulgazione della notizia da parte dei mass media e delle trasmissione televisive. Non è stato un colpo a ciel sereno – ha proseguito l’avvocato di Benno Neumair – ce lo siamo prospettati”.

La giornalista di Storie Italiane ha chiesto quali siano gli elementi in mano alla procura e l’avvocato ha spiegato: “Li stiamo valutando, abbiamo avuto soltanto il venerdì il fermo e abbiamo ricevuto da poco gli atti”.

PETER NEUMAIR, L’AVVOCATO: “E’ IN ISOLAMENTO”

E ancora: “Li valuteremo e li impugneremo di fronte alla Corte Suprema, l’ordinanza di custodia cautelare è abbastanza sintetica e la impugneremo davanti al tribunale del riesame. Il movente? Non lo abbiamo capito visto che secondo noi non c’è l’ammissione, non ha fatto alcuna ammissione, assolutamente”. Sull’interrogatorio invece l’avvocato di Benno aggiunge: “Lo stiamo valutando, studieremo assieme a lui gli atti e ci prepareremo ma penso che nel giro di una decina di giorni ci sarà, sì, ora è in isolamento”. Infine sulla presentazione “spontanea” in procura di giovedì notte: “Cosa è successo giovedì notte l’ho già raccontato più volte: abbiamo avuto l’informazione del provvedimento restrittivo in arrivo e nel giro di un quarto d’ora lo abbiamo portato in procura”.

