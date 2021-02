Peter Neumair e Laura Perselli/ Ris in casa, si cerca in cantina e giardino. Benno…

A Storie Italiane nuovi aggiornamenti in merito alla scomparsa dei due coniugi di Bolzano, Peter Neumair e Laura Perselli. L’inviata del programma di Rai Uno ha raccontato: “Ieri mattina di nuovo i Ris in casa Neumair; hanno trovato un altro flacone di acqua ossigenata, si pensa – spiega la stessa giornalista – che possa essere stato utilizzato per pulire qualche zona, si cerca anche in cantina in quanto il giorno dopo la scomparsa i vicini di casa dei due coniugi avevano chiamato perchè avevano visto Benno in giardino e cantina”.

Forse gli inquirenti pensano che i corpi dei due coniugi di Bolzano possano essere stati sepolti in casa, anche se al momento si tratta assolutamente di ipotesi. Intanto è stato in qualche modo ricostruito il profilo psicologico di Benno, che ricordiamo, è ancora in carcere con le accuse di duplice omicidio volontario e occultamento di cadavere.

PETER NEUMAIR E LAURA PERSELLI, SU BENNO NOVITÀ DA UNA RIVISTA TEDESCA…

“Per quanto riguardo la personalità di Benno – ha proseguito la giornalista di casa Rai Uno – una rivista del Sud Tirol in lingua tedesca, ci ha raccontato di un Benno che sin da piccolo aveva comportamenti particolari, una volta aveva preso un pesce e l’aveva gettato nel giardino e aveva detto che non era stato lui ma un altro Benno, mentre una notte era stato trovato davanti alla sorellina con un coltello; i genitori scherzavano su spiriti maligni e avevano portato il figlio da un santone per farlo benedire”. Fatti accaduti in passato ma anche recenti, come quelli risalenti alla scorsa estate: “La scorsa estate in Germania non stava bene era dimagrito, diceva che aveva perso il controllo e non si sentiva bene, il padre l’aveva riportato a casa il 5 luglio e l’aveva trovato magro e irriconoscibile, era stato quindi convinto a intraprendere un percorso di psichiatria”.



