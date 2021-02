Peter Neumair, suo corpo nell’Adige?/ Ricerche riprese: attesa in giornata la verità

Il programma di Rai Uno Storie Italiane torna a trattare la scomparsa dei coniugi Neumair di Bolzano: dopo il ritrovamento di Laura Perselli nella giornata di sabato, ieri pomeriggio si è rincorsa la notizia circa la scoperta di un nuovo cadavere nell’Adige, forse di Peter Neumair per alcune fonti. Ad oggi, però, non vi sono certezze in quanto il corpo, sempre che si tratti di questo, non è stato recuperato dai vigili del fuoco per via della forte corrente del fiume a causa dell’ondata di maltempo di queste ore.

Carla Lombardi, inviata da Bolzano per Storie Italiane, ha spiegato: “Le ricerche sono riprese, ci troviamo sull’argine del fiume Adige, possiamo vedere il punto esatto dove ieri attorno alle 13:30 una squadra di vigili del fuoco con un ecoscandaglio è riuscita ad individuare qualcosa che poteva sembrare una sagoma, è scattata l’allarme e sono arrivate decine di mezzi di Vigili del fuoco e carabinieri”

PETER NEUMAIR, SUO CORPO NELL’ADIGE? LE PAROLE DI CARLA PERSELLI

E ancora: “Hanno lavorato incessantemente per sei ore, ma l’acqua ieri era veramente scura, c’era visibilità quasi zero e non sono riusciti ad arrivare alla sagoma per capire se fosse un corpo e se fosse quello di Peter. Quando è calato il buio hanno interrotto le ricerche, hanno delimitato la zona e questa mattina presto sono tornati per riprendere le ricerche. Anche oggi il tempo è brutto e non so se riusciranno a recuperare questa anomalia individuata. Il corpo di Laura Perselli era più a sud, rispetto a questa sagoma, qualche chilometro; noi siamo a 3 km da Ora, e il ponte Adige si trova a circa 10 chilometri da qui, a Bolzano. Qui il fiume è circa due metri di profondità”. Storie Italiane ha mandato in onda anche le parole rilasciate da Carla Perselli, zia di Benno nonché sorella di Laura, parlando stamane con ilquotidiano L’Adige: “Attendiamo le reali cause della morte di Laura dall’autopsia e aspettiamo con fiducia che trovino anche Peter. Quando è arrivata la notizia di Peter abbiamo contattato i carabinieri che hanno smentito categoricamente. Speriamo che lo trovino e che non siano troppo lunghi i tempi della magistratura per il nulla osta per la sepoltura, di modo da fare un funerale comune. Non ho riconosciuto il corpo di mia sorella – ha aggiunto – l’acqua gelata aveva conservato perfettamente il viso di Laura ed è stato sufficiente che lo vedessero gli inquirenti, meglio così, sarebbe stato uno choc. Che non ci fossero segni di violenza sul corpo è un’indiscrezione priva di fondamento”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA