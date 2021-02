Peter Neumair trovato nell’Adige/ È del padre di Benno cadavere rinvenuto nel fiume?

E’ stato trovato un nuovo cadavere nel fiume Adige e potrebbe essere quello di Peter Neumair, scomparso lo scorso 4 gennaio 2021 da Bolzano. Dopo che nella giornata di sabato è stato rinvenuto il cadavere di Laura Perselli, i vigili del fuoco potrebbero ora aver trovato anche il corpo del marito, anche se si attendono ovviamente conferme. La notizia è stata riportata negli ultimi minuti dai principali quotidiani online, a cominciare dal Corriere della Sera, che racconta di come il ritrovamento sia avvenuto dopo le ore 15:00 fra Laimburg e Ora, a circa una decina di chilometri dalla zona del primo triste ritrovamento.

Al momento sono diversi gli uomini delle forze dell’ordine sul luogo del ritrovamento e l’ipotesi più accreditata è che si tratti proprio di Peter Neumair. L’uomo era scomparso poco più di un mese fa dalla sua abitazione assieme alla moglie, e in carcere si trova il figlio della coppia, Benno, accusato di duplice omicidio volontario e di occultamento di cadavere, ma lo stesso si è sempre proferito innocente.

PETER NEUMAIR TROVATO NELL’ADIGE: “IL CORPO E’ IL SUO”

Stando a quanto riferito dal quotidiano La Voce del Trentino, il cadavere rinvenuto sarebbe a tutti gli effetti quello di Peter Neumair, e la salma sarebbe stata in seguito trasporta presso l’ospedale San Maurizio di Bolzano. Negli ultimi due giorni le ricerche erano state interrotte a causa del maltempo, e riprese oggi hanno dato esito “positivo”. A favorire la scoperta dei due cadaveri era stata la chiusura della diga che aveva permesso un abbassamento del livello dell’Adige di circa 30/40 centimetri, permettendo quindi una migliore visione del fondale. Il cadavere rinvenuto oggi si era incagliato e con un arto era rimasto agganciato a delle fronde, due metri sott’acqua e appena visibile dalla superficie. Intanto è in corso a Bolzano l’udienza davanti al tribunale del riesame per discutere il ricorso che è stato presentato dai legali di Benno contro il fermo e l’accusa di duplice omicidio e di occultamento.



