Peter Neumar e Laura Perselli/ Attesa autopsia su corpo della donna, trovato scarpone

Proseguono le ricerche nell’Adige, in quel di Bolzano, con l’obiettivo di ritrovare il corpo di Peter Neumair, l’uomo scomparso assieme alla moglie Laura Perselli, lo scorso 4 gennaio. Nella giornata di sabato la donna è stata purtroppo ritrovata senza vita nei pressi di un’ansa del fiume, ed ora si attende di ritrovare anche il cadavere del povero Peter. Storie Italiane, il programma di Rai Uno, ha aperto stamane con gli ultimi aggiornamenti sul caso: “E’ stato trovato uno scarpone – le parole di Carla Lombardi, giornalista Rai – potrebbe essere quello di Peter”.

“E’ stato trovato mercoledì pomeriggio – ha proseguito – e ciò avrebbe spinto alla decisione di chiudere le dighe a monte del fiume Adige, così che il fiume si è abbassato di 30 cm; si sono intensificate le ricerche nella giornata di sabato – ha proseguito – e la mattina una squadra di vigili del fuoco che batteva a piedi questa riva ha individuato il corpo di Laura che si trovava in questa ansa, dove la corrente fa una sorta di mulinello, il corpo è stato visto ad occhio nudo poi recuperato”.

PETER NEUMAR E LAURA PERSELLI: BENNO DISPERATO IN CARCERE CONTINUA A PROFERIRSI INNOCENTE

Carla Lombardi ha aggiunto: “Ci sono dei fiori lasciati dalla figlia, che si è poi recata assieme alla zia Carla dai carabinieri, e la zia ha riconosciuto la sorella dagli effetti personali. Per maggiore certezza verrà fatto l’esame del dna ma non vi sono pressoché dubbi sul fatto che il corpo sia di Laura Perselli. Oggi verrà conferito l’incarico per l’autopsia che rivelerà molti particolari, cosa è successo a Laura la sera del 4 gennaio e si capirà di più sulla posizione di Benno, agli arresti per omicidio e occultamento di cadavere. La convinzione che i corpi potessero essere stati gettati nell’Adige da parte degli inquirenti è risultata giusta. Nei prossimi giorni verranno intensificate le ricerche per trovare il corpo di Peter”. Ricordiamo che il figlio dei due coniugi, Benno, continua a dichiararsi innocente, e nella giornata di sabato, appresa la notizia della morte della mamma, è esploso in un pianto disperato.



