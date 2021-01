PETER RABBIT/ Su Rai 2 il film di Will Gluck (oggi 3 gennaio)

La programmazione televisiva di Rai 2 prevede per la prima serata di oggi, domenica 3 gennaio, alle ore 21:05 la messa in onda del film a tecnica mista “Peter Rabbit”. Una pellicola realizzata nel 2018 da diverse case cinematografiche tra cui la Sony Pictures Entertainment con la distribuzione gestita da Warner Bros. La pellicola è tratta da un racconto di Beatrix Potter con la regia di Will Gluck, il quale si è occupato anche della sceneggiatura in collaborazione con Rob Lieber. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Dominic Lewis con il ruolo di direttore della fotografia affidato a Peter Menzies Junior. Tra i principali protagonisti ci sono Domhnall Gleeson, Rose Byrne, Sam Neill e Marianne Jean Baptiste.

Peter Rabbit, la trama del film

Peter è un simpatico coniglio che insieme alle sue sorelle Coda-Tonda, Flopsy Rabbit e Mopsy Rabbit e suo cugino Benjamin Bunny combinano un sacco di guai nell’orto di del signor McGregor (Sam Neill). Dopo l’ennesimo scherzo, l’uomo avverte la sua vicina Bea che se i suoi conigli entreranno di nuovo nel suo orto, li catturerà e li trasformerà in un pasticcio di coniglio. Il giorno seguente Peter, incurante dell’avvertimento, si reca nell’orto del vicino ma viene catturato. Subito dopo McGregor muore a causa di un infarto e il consiglio pensa di essere il nuovo proprietario dell’orto, organizzando feste per la sua famiglia e i suoi amici. Nel frattempo, a Londra, Thomas, pro-nipote di McGregor, Thomas, scopre che lo zio è morto e che è lui il nuovo proprietario della sua casa. Thomas trova la casa del suo pro-zio sottosopra a causa delle feste dei consigli. Inoltre conosce Bea e i due diventano amici. Peter, pensando che Thomas voglia rubare a loro Bea, organizzerà tutto il necessario per mettere il bastone tra le ruote al ragazzo…



