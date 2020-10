Peter Shaw, marito di Angela Lansbury/ “Cinquant’anni insieme fino a quando..”

Angela Lansbury la conosciamo bene ma la sua vita privata è molto meno nota soprattutto perché dopo il primo matrimonio lampo, durato un anno, con Richard Cromwell (che lei ha scoperto poi essere bisessuale), l’attrice ha scelto un uomo per la vita, l’attore e produttore Peter Shaw con il quale è stata per ben 53 anni, fino a quando lui stesso, nel 2003, non è morto. Il loro rapporto è stato lungo e solido anche quando i due hanno dovuto affrontare un problema di droga con entrami i figli, Anthony e Deidre, negli anni ’60. La stessa Angela ha raccontato: “Avevamo la relazione perfetta….Era un gioco di prestigio. Destreggiarsi con il matrimonio, con i figli e con i problemi legati alla droga. Ma tutte queste cose contribuiscono a creare la persona che diventi e la persona che loro diventano. Si tratta semplicemente di fronteggiare certi aspetti della vita familiare che vanno affrontati”.

CHI E’ PETER SHAW, MARITO DI ANGELA LANSBURY

Ma chi è Peter Shaw? Classe 1918, ha iniziato la sua carriera davanti allo schermo dopo la seconda guerra mondiale , trovando poi il successo come dirigente e alla fine degli anni ’40 firmò con la Metro-Goldwyn-Mayer. Ha lavorato come apprendista con l’agente Paul Small, raggiungendo una posizione esecutiva presso lo studio e successivamente una carriera presso la William Morris Agency , dove ha rappresentato Katharine Hepburn e Robert Mitchum, nel 1987 ha lanciato Corymore Productions nel 1987. Sullo sfondo è rimasto il suo solido rapporto con la moglie iniziato nel 1949 e conclusosi nel 2003, quando lui morì per insufficienza cardiaca nella sua casa.



