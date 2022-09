Peter Straub è morto/ Scrittore di horror e dark fantasy, lavorò con Stephen King

Peter Straub, scrittore statunitense, è morto lo scorso 4 settembre, all’età di 79 anni, dopo una lunga malattia. Autore di successo di genere horror, dark fantasy e thriller psicologici, ha lavorato anche con Stephen King con il quale ha scritto due best seller a quattro mani. A darne notizia è stata la figlia Emma Straub, anche lei autrice di best seller di narrativa. La notizia è arrivata tramite Instagram. Non si è fatto attendere il cordoglio di Stephen King, che su Twitter ha scritto: “È un giorno triste perché il mio buon amico e collega e collaboratore di straordinario talento, Peter Straub, è morto. Lavorare con lui è stata una delle grandi gioie della mia vita creativa”.

La figlia Emma, sui social, ha annunciato la morte del padre con queste parole: “Peter Francis Straub, la persona più intelligente e divertente in ogni stanza in cui sia mai stato, 3/2/43 – 9/4/22. Quanto siamo stati fortunati. Non ci sono abbastanza parole al mondo”. Un messaggio semplice e sincero per annunciare ai fan la scomparsa dell’amato papà.

Tutti i libri di Peter Straub

La carriera di Peter Straub è cominciata nel 1976 con il suo primo romanzo sul soprannaturale, “Julia”: la versione italiana fu pubblicata tre anni più tardi. A seguire pubblicò “Patto di sangue”, sempre nel 1976, arrivato in Italia nel 1991. Nel 1979 fu il turno di “Ghost Story”, edito in Italia da Mondadori nel 1982 con il titolo “La casa dei fantasmi” che gli valse una grande fama internazionale e fu definito dallo stesso Stephen King come uno dei migliori romanzi dell’orrore. Lo stesso romanzo divenne poi un film nel 1981 diretto dal regista John Irvin.

Nel 1983 scrisse il “Il drago del male”, nel 1988 “Koko”. Seguirono poi due romanzi, “Mystery” e “The Throat”: insieme andarono a formare la cosiddetta ‘Trilogia della Rosa Blu’. Nel 1999 fu il turno di “Mr. X” sul tema del doppelgänger. In collaborazione con Stephen King, Straub ha scritto e pubblicato due libri: “Il talismano” del 1984 e “La casa del buio” nel 2001. Peter Straub ha vinto nel corso della sua lunga carriera il British Fantasy Award, dieci Bram Stoker Awards, tre International Horror Guild Awards e quattro World Fantasy Awards e il titolo di Gran Maestro alla World Horror Convention nel 1997.











