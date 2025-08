Proviamo a scoprire chi è Peter Thiel, il geniale imprenditore americano co-fondatore di Paypal: ecco la sua breve storia

Questa sera, durante la puntata del programma Codice, su Rai Uno, si parlerà anche di Peter Thiel. Chi è costui? Proviamo a capirlo insieme, partendo del dire che si tratta di un grande imprenditore americano nato nel 1967 che ha fondato insieme ad Elon Musk Paypal, sistema di pagamenti noto in tutto il mondo. E’ stato inoltre il primo che ha capito l’importanza di Facebook, investendo quindi nella stessa piattaforma di Mark Zuckerberg. Oltre ad aver fondato anche Palantir, secondo Forbes ha un patrimonio superiore ai 20 miliardi di dollari il che (a maggio 2025), lo posizionava al 103esimo posto nella classifica degli uomini più ricchi al mondo.

Palantir: l'IA che professa di "difendere i valori cristiani"/ Cos'è, come funziona e a cosa serve

Così come l’amico Elon Musk, le sue origini non sono a stelle e strisce, visto che nacque in Germania per poi crescere in Africa e quindi trasferirsi oltre oceano quando aveva solo 10 anni. Mente brillantissima, si laureò a Stanford, per poi lavorare come avvocato specializzato nel mondo della finanza.

Nel 1996, quando aveva solo 29 anni, fondò la Thiel Capital e poi nel 1998 co-fondo Paypal, divenendo amministratore delegato fino al 2002, quando poi l’azienda venne venduta ad eBay per 1,5 miliardi di dollari. Risale all’anno seguente invece Palantir, una società di analisi di dati, di cui è presidente. In precedenza era stato membro del consiglio di amministrazione di Facebook fino al 2022, società di cui aveva venduto le sue azioni per più di un miliardo di dollari nel 2012.

Omicidio Marta Russo/ Processo a Scattone e Ferraro, dubbi e piste alternative: un giallo “alla Garlasco”

CHI È PETER THIEL, L’APPOGGIO ALLA DESTRA E L’ANTICRISTO

Oltre ad aver fondato numerose altre società che hanno accresciuto a dismisura la sua ricchezza, è noto per il suo appoggio politico alla destra americana, con varie donazioni a personaggi importanti di quell’ala politica americana. Spesso e volentieri esterna le sue tesi, tutt’altro che comuni, e durante una chiacchierata con l’autorevole New York Times si era soffermato sull’Anticristo moderno, specificando che a suo modo di vedere si tratta di una figura che non si riconduce al diavolo ma bensì a colui che parla di pace e sicurezza ma solo per ottenere il controllo.

Quantum Technologies: cosa sono/ A cosa servono il Quantum Computing e la Quantum Communication

Peter Thiel ha anche bene in mente chi sia questo Anticristo, precisamente Greta Thunberg, divenuta famosissima negli ultimi anni per la creazione di un movimento giovanile mondiale a tutela del clima. Secondo l’imprenditore, la promessa di sicurezza dell’attivista svedese porta a il mondo a “cedere la libertà in cambio della stabilità”. Di fatto è una sorta di “autorità morale” che agisce incutendo paura e senso di colpa nelle persone, giustificando poi azioni che porta a restrizioni e conformismo. Di fatto l’allarme ambientale è solo un pretesto per ottenere in cambio una governance collettiva.

PETER THIEL E LA TESI SULL’ARMAGEDDON

Un altro dei suoi “cavalli di battaglia” è l’Armageddon, che di fatto sarebbe la battaglia finale fra Cristo e il male, e che secondo Peter Thiel va applicato al mondo finanziario e capitalistico attuale. Secondo il co-fondatore di Paypal oggi è possibile vedere una visione apocalittica nel mondo, basandosi sulle previsioni scientifiche che portano a disastri nucleari ma anche ambientali. Peccato però che i mercati sembrino quasi ignorare questi rischi, restano quindi “compiacenti” a suo modo di vedere, non pensando alla propria morte.

Quello dell’imprenditore cresciuto in America è quindi un pensiero tutt’altro che comune, banale e nel contempo tutt’altro che semplice, ma siamo certi che il programma Codice di Rai Uno, saprà spiegarlo al meglio, così come sarà approfondire tutte le imprese imprenditoriali portate a termine negli anni da quello che è considerato oggi una delle menti più geniali e nel contempo controverse dell’oltre oceano, alla stregua dell’amico Elon Musk, con cui Peter Thiel sembra condividere l’appoggio verso una certa parte politica, ma anche il genio e il guizzo nei confronti dei grandi affari imprenditoriali.