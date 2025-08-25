Peter Van Wood, chi era il chitarrista e cantautore olandese che si trasferì in Italia negli anni cinquanta? Il successo con Carosone e l'astrologia

Peter Van Wood, chitarrista e cantautore olandese naturalizzato italiano, ha cominciato a suonare a quattordici anni, studiando al conservatorio, ascoltando musica jazz e appassionandosi del genere. Cominciò poi a suonare facendo parte di diverse formazioni nei Paesi Bassi, trasferendosi poi a Londra, dove ha perfezionato lo studio della chitarra elettrica. Nel 1949 Peter approdò in Italia, dove venne notato da Renato Carosone dopo una serie di spettacoli a Napoli. Insieme a Gegè Di Giacomo formò il Trio Carosone, prima di decidere nel 1954 di darsi alla carriera da solista, formando un suo personale quartetto.

Che malattia aveva Renato Carosone? Colpito da aneurisma cerebrale/ Stava male da diversi anni

Dopo aver fatto musica per vent’anni, registrando anche dischi di grande successo, Peter Van Wood decise di dedicarsi ad un altro settore, totalmente opposto alla musica (pur continuando a suonare): l’astrologia. Negli anni sessanta, infatti, Peter Van Wood tenne diverse rubriche di oroscopi per numerosi giornali e riviste. Non si definiva, in realtà, un astrologo ma “uno studioso della stupenda scienza delle stelle”. Negli stessi anni aprì un locale a Milano, che ebbe un grande successo, e continuò a far uscire dischi.

Pino, figlio di Renato Carosone/ Fu adottato dal cantante: "Era di una bontà unica"

Peter Van Wood, chi è: le esperienze in tv dopo la musica e l’astrologia

Negli anni ottanta, Peter Van Wood ha cominciato a lavorare a lavorare per la tv, incidendo la sigla de La Domenica Sportiva, mentre negli anni novanta è stato spesso ospite di Quelli che il calcio. Negli ultimi anni della sua vita, il chitarrista olandese ha vissuto a Castelnuovo di Porto, morendo poi a Roma nel 2010, al Policlinico Gemelli, dopo una lunga malattia. Aveva 83 anni.