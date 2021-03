Peter Van Wood, chitarrista di Carosone / La sua carriera decollata grazie a Renato

Peter Van Wood è stato uno dei personaggi più importanti vicini a Renato Carosone. Soprannominato “chitarrista geniale” o ricordato simpaticamente come “l’olandese napoletano”, dopo una serie di eventi a Napoli, viene contattato da Renato Carosone per formare un trio con Gegè Di Giacomo, coi quali incide vari dischi per la Pathé. Peter Van Wood ha vissuto anche una seconda fase brillante di carriera in televisione, grazie alla trasmissione “Quelli che il calcio” condotta dal giornalista Fabio Fazio a fine degli anni novanta sulla Rai e oggi con i comici genovesi Luca Bizzarri e Paolo Kessissoglu.

Chi era Peter Van Wood, chitarrista e playboy: la carriera decolla grazie a Carosone

Da chitarrista ad astrologo, ma anche playboy. Peter Van Wood era un po’ di tutto. Ma in molti sono concordi nel dire che era e resta un personaggio straordinario. Il suo vero nome era Pieter Van Houten, la sua carriera prese una piega vincente grazie a Renato Carosone. All’età di appena venti anni, insieme al cantante napoletano gira per il mondo e diventa famoso. L’incontro con Carosone si concretizza Roma: con lui dà forma al famoso Trio Carosone, comprendente anche Gegè Di Giacomo. Peter Van Wood contribuì in maniera significativa al successo di pezzi indimenticabili come “Maruzzella”, “Torero”, “Tu vuò fa l’americano”.

