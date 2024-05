Petit a Sanremo 2025 dopo Amici 23? “Sarebbe un onore, ma ora penso all’estate”/ “Contento per Sarah ma…”

Petit, nuovo successo dopo Amici 23: le parole del cantante

Molti lo davano come papabile vincitore di Amici 23, invece Petit si è classificato secondo nella categoria canto, battuto dalla vincitrice Sarah Toscano. Eppure, una volta fuori dal talent di Canale 5, per lui ha avuto inizio una strada che sta fruttando già le prime grandi soddisfazioni, come le ottime posizioni in classifica e una tournée estiva ricchissima già programmata.

Un momento vorticoso ma emozionante per Petit che, in un’intervista rilasciata all’Adnkronos, ha commentato proprio l’ingresso nelle prime posizioni in classifica: “Ero in macchina con il mio team quando ho avuto la notizia. È stata una sorpresa enorme e una grandissima emozione. Sono molto contento” ha detto.

Petit mira a partecipare a Sanremo 2025? Le parole dell’ex di Amici 23

Petit ha anche commentato la vittoria di Sarah Toscano ad Amici 23, sottolineando come però ora il focus sia la sua carriera e le tappe del suo tour estivo in programma: “Sono contento per Sarah che ha vinto, ma anche per me stesso, perché fuori dal programma, tutto sta andando molto bene.” Quando gli è stato poi chiesto se mira a partecipare al prossimo festival di Sanremo, l’ex allievo di Rudy Zerbi ha risposto: “Sanremo? Sarebbe un onore esserci però per ora stiamo pensando all’estate e vediamo cosa succederà”. D’altronde l’estate lo vedrà impegnatissimo tra date in tutta Italia: da nord a sud e ritorno. Petit è a Milano, poi si sposterà Brescia, Reggio Emilia, Torino, Rimini. L’ex allievo di Amici 23 sarà inoltre in tour a Lodi, Taranto, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Livorno, Cuneo.











