Il giovanissimo cantante Petit sarà uno degli ospiti della nota trasmissione Verissimo, programma tv che vede la conduzione di Silvia Toffanin. Conosciamo il giovane artista specialmente grazie alla sua esperienza ad Amici dove è arrivato in finale ed è stato fino alla fine uno dei grandi protagonisti del programma, vediamo chi è Petit.

Il vero nome di Petit è Salvatore Moccia, cantante nato a Roma il 23 Agosto 2005. L’artista ha madre francese e padre napoletano, è il nipote tra l’altro della nota attrice Nadia Rinaldi e cugino di Riccardo Mandolini, il noto Damiano della serie Netflix Baby. Ad Amici ha mostrato a tutti il suo talento e in particolare la passione per la musica che l’ha sempre contraddistinto.

A dire il vero Petit quando era piccolo si divideva tra calcio e musica e stava ottenendo anche una discreta carriera a livello musicale ma un episodio l’ha segnato. La morte della nonna materna lo ha segnato e da quel momento ha cominciato a scrivere canzoni e a raccontare mediante la musica il suo dolore, contemporaneo alla sua grande passione per la musica.

Petit, il successo ad Amici e la scoperta dell’amore

Petit pubblica nel 2023 le prime canzoni e poi ottiene un grande successo con il debutto ad Amici dove pubblica canzoni come Brooklin e nei mesi vediamo che ottiene sempre maggiore successo. Maria De Filippi ha parlato di più con belle parole e nel corso della trasmissione ha chiarito il suo legame con la musica:

“Petit non piange spesso e l’ultima volta lo ha fatto quando è morta la nonna. Quando canta entra in un altro mondo, un mondo che gli piace e lo fa sentire sicuro di sè”. Petit ha cominciato a scrivere canzoni quando era giovanissimo ed ora nonostante la giovane età continua a riscuotere successo, specialmente con i ragazzi della sua età.

Per quel che riguarda la vita privata Petit, o meglio Salvatore Moccia, ha trovato l’amore nel corso del programma Amici con la ballerina Marisol ed i due appaiono sempre più legati che mai. Sui social negli ultimi giorni il cantante ha ringraziato Amici sia per il successo raggiunto nell’ultimo periodo ma specialmente gli è grato per il contributo datogli nell’aver trovato l’amore grazie allo show.