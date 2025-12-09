Petit, chi è il giovane concorrente di Sanremo Giovani? In passato è stato protagonista di Amici: oggi è fidanzato?

Petit, chi è il concorrente di Sanremo Giovani: in gara con “Un bel casino”

Tra i concorrenti di Sanremo Giovani ci sono nomi meno conosciuti e altri che invece non sono affatto nuovi per il pubblico. In questa seconda categoria rientra il giovane Petit, concorrente in gara con il brano “Un bel casino”. Petit, come dicevamo, non è un nome nuovo per il mondo della musica e della tv: ha infatti preso parte all’edizione 23 di Amici di Maria De Filippi, facendosi conoscere e apprezzare dal pubblico. Quest’anno, poi, la decisione di prendere parte a Sanremo Giovani nella speranza di arrivare tra i finalisti e poter salire fino al palco dell’Ariston.

Per farlo Petit ha presentato la canzone “Un bel casino” che per ora gli è valsa il passaggio in semifinale. Questa sera gareggerà e se dovesse essere ritenuto meritevole rientrerà tra i sei che si giocheranno, il 14 dicembre, la finale. Il brano di Petit è una ballad romantica e intensa, che parla d’amore: un brano ricco di ricordi. Musicalmente, le influenze sono pop e soul: nella canzone il giovane artista mescola le sue radici italo-francesi come spesso fa nella sua musica.

Petit e Marisol stanno ancora insieme dopo Amici?

Petit, giovane concorrente di Sanremo Giovani nonché ex cantante di Amici, ha origini italo-francesi. Nonostante lui viva a Roma, dove è nato nel 2005, suo padre è originario di Napoli mentre la mamma è appunto francese. Proprio questo mix culturale si rispecchia nella sua musica, dove rivivono le sue origini. E, a proposito di musica e di brani inediti, durante l’avventura ad Amici, Petit ha pubblicato diversi singoli che sono stati ben accolti dal pubblico, che ne apprezza lo stile. Proprio ad Amici, si è innamorato della ballerina Marisol (sotto in foto), e la loro storia è andata avanti per lungo tempo ma di recente è giunta al termine. A Sanremo Giovani, il cantante italo-francese porta un brano dal titolo “Un bel casino“, che allo stesso modo molto sta piacendo ai suoi fan.