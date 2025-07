La sua carriera nel mondo della musica è cominciata ad Amici, ma in realtà è sbocciata anche prima del suo approdo nella scuola di Maria De Filippi, quando Petit fu colpito da un grave lutto famigliare. Per la precisione, è nel momento in cui perse l’amata nonna che Salvatore (il vero nome di Petit) cominciò a scrivere canzoni. Un po’ per sfogo, un po’ per dare spazio alla sua creatività, il giovane artista iniziò a sporcarsi le mani con la musica.

All’interno del talent di Maria De Filippi, oltre alla notorietà, il cantante ha trovato l’amore con la ballerina Marisol. Una storia che è proseguita anche dopo la fine dell’esperienza su Canale 5, come confermato non più tardi di qualche mese fa dai diretti interessati a Verissimo. “Tra di noi prosegue bene, stiamo benissimo insieme. Lei sta a Roma e sta quindi molto vicino a me”, ha assicurato entusiasta Petit.

Petit, dall’amore per Marisol all’amicizia con l’attrice Nadia Rinaldi che lo ha visto nascere

Per quanto concerne la vita privata del cantante, spicca un legame speciale con l’attrice Nadia Rinaldi, che affettuosamente il ragazzo chiama ‘zia’. In realtà non c’è nessuna parentela tra i due, come ha avuto modo di precisare la stessa attrice in un passaggio sul magazine Di più Tv. “Ci conosciamo da sempre con la madre. […] Lui è il mio bambolotto. Ogni volta che lo vedo in TV mi sciolgo, mi commuovo”, ha detto Nadia.

Talentoso e non solo: sono in molti a riconoscere la simpatia di Petit, in primis la fidanzata Marisol che proprio a Verissimo aveva raccontato di essersi innamorata di lui per la sua capacità di farla ridere. Petit, d’altronde, si è sempre mostrato solare e gentili con tutti, qualità che – oltre al talento musicale – è giusto riconoscergli.