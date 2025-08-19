Chi è Petit, il concorrente di Amici 23 che ha preso parte al talent show arrivando fino alla finale? L'amore con Marisol nel programma

Petit, l’amore con Marisol è finito

Lontano dai riflettori, Petit si è goduto per diverso tempo l’amore con Marisol, conosciuta nella casetta di Amici. I due giovani si sono innamorati proprio davanti alle telecamere ma hanno poi deciso di continuare a frequentarsi anche fuori. Per più di un anno si sono frequentati, avendo cominciando anche a vivere vicino, a Roma. Eppure nonostante la storia sembrasse salda e solida, l’amore è finito. A confermarlo Marisol, spiegando di aver chiuso la storia con Marisol: “Non stiamo più insieme ma tra noi c’è rispetto e affetto” ha scritto la giovane ballerina. Una relazione che dunque si è chiusa, nonostante il bene reciproco.

Petit, chi è l’artista di Amici 23

Tra i concorrenti di Amici 23 c’è stato anche il giovane Petit, classe 2005. Nome d’arte di Salvatore Moccia, Petit viene da Roma ma le sue origini sono altre. Il papà è infatti napoletano, mentre la mamma francese: un mix che lo ha ispirato nella vita e nell’arte, considerando che proprio queste origini così ricche culturalmente lo hanno spinto spesso a sperimentare e a provare cose diverse artisticamente parlando. Petit ha deciso di prendere parte ad Amici dopo aver sviluppato una fortissima passione per la musica: da bambino, però, l’amore di Petit era un altro. Il musicista, infatti, da bambino giocava a calcio: è arrivato a indossare la maglia dell’Avellino, fino ai Giovanissimi regionali Under 14.

Insomma, una carriera che sembrava indirizzata nella maniera giusta ma che poi Petit ha lasciato per dedicarsi al mondo della musica. Nel 2023 l’artista ha deciso di prendere parte al programma, mostrando tutto il suo talento: nel corso del talent show ha presentato l’inedito “Brooklyn”, che gli ha permesso di arrivare fino in finale. Allo stesso tempo nel corso dell’avventura Petit ha pubblicato altri due singoli che hanno ottenuto un successo importante: tra questi anche uno con Holden.