Petit, chi è il cantante di Amici 23? Il percorso nel mondo della musica e il successo davanti le telecamere: "Le mie origini mi hanno aiutato"

Petit, protagonista di Amici 23 lo scorso anno, è uno dei giovani talenti che più si è messo in mostra nel talent show di Maria De Filippi. Dopo aver cominciato a cantare quando aveva 13 anni, scrivendo da solo i primi testi, ha scelto di mettersi alla prova, arrivando fino alla finale di Amici. Non ha conquistato la vittoria, ma di certo ha fatto breccia nel cuore del pubblico, che da quel momento ha cominciato a seguirlo con amore, facendo il tifo per lui e non soltanto dal punto di vista professionale. Petit ha trovato, nella casetta di Amici, anche l’amore con la splendida Marisol: una storia che ha fatto appassionare tutti.

“La mia anima è metà francese e metà napoletana, e questo mi ha aiutato tantissimo, soprattutto nella musicalità e nel suono” ha raccontato qualche tempo fa il giovane artista a Verissimo. I genitori di Petit, che hanno sempre fatto il tifo per lui, sono dunque parte del suo successo nel mondo della musica. La carriera di Petit, dopo Amici, prosegue con impegni vari, come i concerti in giro per l’Italia che il giovane artista sta portando avanti, acclamato dai fan.

Petit, chi è: i successi di una giovane carriera

Dopo aver preso parte ad Amici, Petit si è messo alla prova con un tour in giro per l’Italia e non solo. Diversi gli inediti pubblicati dal giovane artista, che ha avuto modo di farsi conoscere sempre più. Tra le canzoni di maggior successo c’è senza dubbio “Mammami“, che lo scorso ottobre è stata certificata disco di platino. Un gran traguardo per un giovane artista alle prese con i suoi primi importanti successi.