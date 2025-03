Petit e il rapporto con la “zia famosa” Nadia Rinaldi: i dettagli

Tra gli ospiti di Verissimo della puntata di sabato, 15 marzo, c’è anche Petit. Il cantante è diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad Amici lo scorso anno, dove ha conosciuto anche l’amore, fidanzandosi con la ballerina Marisol Castellanos. A meno di un anno di distanza dalla fine del suo percorso nel talent show di Maria De Filippi, ha pubblicato il suo nuovo singolo “Mezzanotte“, presentato per la prima volta la scorsa settimana proprio ad Amici. Ma ciò pochi sanno del rapper è che ha un legame molto stretto con una nota attrice italiana: Nadia Rinaldi.

Nadia è salita alla ribalta negli anni ’90, prendendo parte a diverse commedie del Cinepanettone insieme a Christian De Sica, diventate cult del cinema italiano. Inoltre, ha recitato nella prima stagione di Un Medico in Famiglia e nel film di Dario Argento “Il Fantasma dell’Opera”. Negli ultimi anni, invece, è tornata in tv partecipando a diversi reality, come La Talpa e L’Isola dei Famosi. Nadia è madre di due figli, Francesca e Riccardo Mandolini, noto giovane attore. Tuttavia, il figlio maggiore non è l’unico ad aver intrapreso la strada dello spettacolo, dato che Nadia è anche una zia ‘acquisita’ del cantante Petit.

Nadia Rinaldi, chi è la “zia” di Petit: la verità dietro il loro legame

Dopo l’ingresso ad Amici di Petit, sui social era emerso un messaggio di Nadia Rinaldi per il giovane cantante, nel quale gli augurava un buon compleanno chiamandolo “amore di zia“. Allo stesso modo, anche il 19enne le aveva risposto, rivolgendosi a lei con l’appellativo di “zia”. Di conseguenza, in tanti hanno subito pensato ci fosse un legame di parentela tra di loro. Tuttavia, intervistata da Di Più Tv, Nadia ha negato questa voce. In realtà, Nadia non è sua zia ‘di sangue’, sebbene si consideri tale grazie alla forte amicizia che la lega alla madre dell’ex allievo di Amici, Veronique.

L’attrice ha infatti spiegato di conoscere Veronique da sempre, vivendo entrambe all’Eur di Roma. Addirittura, Nadia era in ospedale durante la nascita di Petit ed è stata un grande appoggio per l’amica durante l’infanzia del figlio. “Lui è il mio bambolotto. Ogni volta che lo vedo in TV mi sciolgo, mi commuovo”, ha detto la Rinaldi. Insomma, i legai d’amicizia possono essere forti quanto quelli biologici. Per questo, Salvatore Moccia (questo il suo vero nome) considera Nadia una vera zia. A questo punto, chissà se il rapper parlerà del rapporto con la donna durante la sua intervista a Verissimo.