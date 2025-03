Petit, chi sono i suoi genitori: le radici dell’ex allievo di Amici

Dopo un anno dall’avventura ad Amici, Petit è tornato con un nuovo singolo, “Mezzanotte“, presentato per la prima volta proprio la settimana scorsa nel talent show di Maria De Filippi. Oggi, sabato 15 marzo, il cantante è pronto a cantare anche davanti a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo. Ma, prima, andiamo a conoscere meglio la vita del cantante. Chi sono i suoi genitori? Salvatore Moccia (questo il suo vero nome) ha radici familiari miste: la madre è francese, mentre il padre è napoletano. Nonostante si siano separati da tempo, i due hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto con il figlio.

La madre, Veronique, ha origini francesi ed è stata la prima a supportare la passione del giovane rapper per la musica. Insieme alla nonna materna, hanno spinto Salvatore a inseguire i suoi sogni, spesso facendo importanti sacrifici. Anche per questo, Petit ha più volte espresso il desiderio di poterla ripagare per tutto ciò che ha fatto per lui. Il padre, invece, è campano e ha trasmesso a Petit l’amore per la lingua napoletana. Il 19enne, infatti, canta spesso in napoletano nelle sue canzoni. L’uomo ha un legame speciale con il figlio, al punto da definirsi il “più ricco del mondo” proprio grazie a lui.

Chi sono i genitori di Petit: il rapporto dopo la separazione

Come menzionato precedentemente, i genitori di Petit sono separati. Per molto tempo, quindi, pare non abbiano avuto grandi rapporti, se non per questioni relative al figlio. Dopo il percorso del cantante ad Amici, però, i due hanno ripreso a vedersi e a coltivare un’amicizia. Lo scorso anno, sono apparsi insieme negli studi di Amici per fare una sorpresa al figlio, riempendolo di affetto e abbracci. “Tu mi fai schiattare il cuore. Sei grande Sasà e io sono fiero di te”, queste le parole del padre per il rapper mentre si trovava ad Amici.

Dopo la fine del suo percorso nel talent, Petit era stato ospite a Verissimo, dove aveva parlato del rapporto con i genitori. Il cantante aveva raccontato di come sua madre e suo padre fossero riusciti a ritrovare un legame proprio grazie alla sua esperienza ad Amici una notizia che lo aveva colto di sorpresa. “Mi ha fatto effetto saperlo”, aveva spiegato. A questo punto, non resta che attendere per vedere la nuova intervista dell’artista a Verissimo, così da scoprire nuovi dettagli sulla sua carriera e la sua vita personale.